Filtran un picante audio de Lali tras el ataque de Nacha Guevara: “Cuanto reclamo"

Luego de las declaraciones de Nacha Guevara sobre su frustrado intento de tener una colaboración musical con Lali Espósito, se filtraron picantes mensajes de audio de la joven cantante a sus fans.

Siguen creciendo las repercusiones a los recientes dichos de Nacha Guevara sobre su intento frustrado de invitar a Lali Espósito para una nueva versión de su canción Andate al carajo y ahora fue la joven artista quien se dirigió a sus fans con un picante mensaje de audio que no tardó en ser relacionado al lío mediático en el que está metida.

Fue la cuenta de Twitter @PTCRecargado la encargada de filtrar unos audios que Espósito le mandó a sus fans y en los que dice: “Cuanto reclamo, cuanto reclamo, perdón, bueno… acuérdense que yo soy medio abuela con todo. Muchas aristas, mucha cosa para usar… paren, hola. Gracias por el aguante ante las malas ondas”.

Aunque no hace alusión directa a las declaraciones de Guevara, en las redes sociales no hizo falta mucha proyección para que se disparen las teorías o rumores del verdadero sentido de las palabras de la joven que recientemente presentó el hit Quiénes son?, con la colaboración de la actriz Moria Casán.

Días atrás, la actriz Nacha Guevara -quien está presentando el musical Nacha en pijamas en el Teatro Astros- le confió a Fernando Dente que trató de acercarse sin éxito a Lali Espósito en su afán de producir canciones con artistas de las nuevas generaciones que le interesan musicalmente: "Me gusta mucho Wos y ensayé una canción de Nicki Nicole, Plegarias. Sí, sí, me gustaría hacer algo con ellas. Estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo. Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos".

Moria soltó la lengua karateca y destruyó a Nacha Guevara por criticar a Lali: "Está grande"

Interceptada por un movilero de Intrusos (América TV) en la reapertura del Teatro Alvear y consultada por el escándalo entre las figuras, Moria saltó en defensa de la joven que la convocó para el hit Quiénes son? y sentenció: "Lali Espósito es lo más. No puede decir nunca Nacha... Si hay alguien que no es agrandado es (Lali)" .

Acto seguido, "La One" hizo un chispeante uso de su lengua karateca y arremetió contra su excompañera en el jurado del Cantando 2020 y en la obra La gran depresión: "¡La que está grande es Nacha!". Sobre los motivos por los que Lali no habría contestado la supuesta invitación de Guevara, Moria señaló: "No debe haber tenido tiempo de contestarle porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree es el monstruo de estrella que es sin padrinazgo, sin multiempresa y a pulmón".