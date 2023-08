El inesperado cruce entre Flor Vigna y Sabrina Rojas: "Me voy a vengar"

La ex y actual pareja de Luciano Castro compartieron un móvil de Intrusos y sus declaraciones sorprendieron a todos. La bailarina y la actriz coincidieron en la presentación del Bailando 2023.

Sabrina Rojas y Flor Vigna tuvieron un inusual cara a cara. La ex y la actual pareja de Luciano Castro coincidieron en la producción de fotos del Bailando 2023, dado que ambas participarán de la nueva superproducción de Marcelo Tinelli, aunque en roles muy diferentes.

Ambas dialogaron con el móvil de Intrusos y se refirieron a su relación como familia así como se preparan para el nuevo desafío laboral. La exparticipante de Combate inició la nota recodando el día que se conocieron: "El primer día yo estaba tipo 'ay qué pasará', pero ella me miró a los ojos, me deseó lo mejor y viste cuando una persona te lo dice de verdad, ahí yo dije 'wow, claro, ahora entiendo todo'. Es una gran garantía de todo”.

“Es que Luciano y yo somos familia, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos, entonces siempre está bueno estar en armonía y disfrutar en familia", explicó Sabrina, emocionada con las palabras de Flor. Y añadió: "A veces se puede más, a veces menos, porque somos muchos y todos tienen laburos y horarios pero la idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien”.

“Lo que dice ella es tremendo porque una cosa es decirlo así en una nota y otra cosa es hacerlo, y nos dieron cátedra a todos", remarcó Vigna, e insistió: "A mi Lucho siempre me habló muy bien de Sabri. Me dijo ‘yo quiero que sepas que es una parte muy importante de mi y para siempre'. Muy lindo todo".

En cuanto al comienzo del Bailando, Sabrina formará parte de El Debate del Bailando los fines de semana, conducido por Denise Dumas, y con halagos para la novia de Castro exclamó: “Ay, que sea un éxito El Debate, me voy a vengar de todo lo que padecí ahí menos de ella que es familia. Y aparte baila tan genial que no hay forma de decir nada de Flor".

En ese sentido, el cronista consultó acerca de la posibilidad de compartir la pista de Tinelli en el clásico ritmo de la Salsa de tres pero entre risas descartó esa posibilidad. “¡Con ella no animo a bailar ni loca!”, cerró, avergonzada por sus dotes para la danza.

Luciano Castro se hartó y enfrentó a Marcelo Tinelli

Luciano Castro lanzó un comentario dirigido a Marcelo Tinelli que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales. El actor lo hizo a través de un video que publicó su pareja Flor Vigna en su cuenta de Instagram, donde provocó al conductor y gerente artístico de América TV.

Flor Vigna fue la encargada de publicar el video de Luciano Castro contra Marcelo Tinelli. La artista, que suele interactuar con sus seguidores subiendo muchas cosas de la cotidianeidad de la pareja, filmó al actor porque tenía algo para decirle al conductor de Bailando por un sueño, reality show que comienza el 22 de agosto y la tendrá a ella como participante.

"Por favor... ¿Vos te pensás que solamente Tinelli se puede comer un alfajor entero?", manifestó. Es que Luciano Castro se encontraba haciendo un desafío que el "Cabezón" solía hacer en programas como Videomatch y Showmatch: comerse uno de esas golosinas enteras.

"Después no digas 'me duele la panza'", chicaneó Flor. Inmediatamente y después de algunos ejercicios de abrir y cerrar la mandíbula, se metió el alfajor triple en la boca. "En tu cara Tinelli", soltó el actor desafiándolo. Por el momento, el conductor no se hizo eco de este divertido momento en redes.