Sabrina Rojas se deschavó y contó la verdad de su relación con Luciano Castro: "Lo odio"

La modelo habló de su relación con su ex y fue tajante. Sabrina Rojas y Luciano Castro tienen dos hijos en común.

Sabrina Rojas se abrió en relación a su actual vínculo con Luciano Castro y aseguró que no siempre es bueno. La actriz y modelo contó cómo manejaron su separación respecto de sus hijos, Fausto y Esperanza, y sus nuevos noviazgos con Flor Vigna y "El Tucu" López.

"Mamá y papá se separaron, pero vamos a ser siempre una familia de una manera distinta. Pero también es esto de que mamá a veces llora, no es perfecta, está triste. No puedo dar consejos, pero en mi caso fue priorizar a mis hijos. La vida es bella para ellos y que no se enteren lo que sucedía con mamá y papá. Antes y durante la separación", comenzó su descargo Rojas en Noche al Dente. Y siguió: "Luciano se fue de casa con lo que le lleva a un nene ver que su papá guarda las cosas y se va, pero de repente fuimos todos a la casa nueva de papá a conocerla. No fue ‘vayan con su papá a conocer la casa’. Fue un plan. Fuimos, merendamos".

Rojas aseguró que lo sano es pensar siempre en los hijos pero recordó que estaba rota durante su separación de Castro. "Si bien se nos había terminado el amor, estábamos separando la familia para siempre y fue una decisión muy grosa. No fue separarnos de chicos de un año que no tienen recuerdo, sino con niños que están acostumbrados a mamá y papá", señaló Sabrina. Y agregó: "Era una tristeza de la que pensé que no iba a salir. Después la vida se acomoda y ves que ellos comienzan a acostumbrarse a vivir de otra manera, pero siempre les digo a los que se separan ‘matándose’ que no dejen de pensar en los niños".

La actriz habló sobre su relación con "El Tucu López después de haber cortado y fue algo evasiva al respecto. "Yo no me quiero hacer la misteriosa, pero te soy sincera: no te puedo decir que me reconcilié. No es algo que sucedió todavía, estamos en una situación de decir 'estamos probando'", soltó.

El dardo de Sabrina Rojas a Luciano Castro

"Hay gente que ponen a los chicos de rehenes o le hablan mal del padre. Aunque yo lo odie a Luciano, para mis hijos su papá es el mejor", despotricó sin tapujos Rojas. Dada la gravedad de la frase que pronunció sobre su ex, aclaró: "No lo odio. Igual, tengo días. Tengo días y eso no quiere decir que lo odie".