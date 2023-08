Luciano Castro se hartó y enfrentó a Tinelli de la manera menos pensada: "¿Vos te pensás?"

Luciano Castro enfrentó a Marcelo Tinelli a través de un video que causó revuelo. El inesperado desafío del actor hacia el conductor de América TV.

Luciano Castro lanzó un comentario dirigido a Marcelo Tinelli que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales. El actor lo hizo a través de un video que publicó su pareja Flor Vigna en su cuenta de Instagram, donde provocó al conductor y gerente de programación de América TV.

Flor Vigna fue la encargada de publicar el video de Luciano Castro contra Marcelo Tinelli. La artista, que suele interactuar con sus seguidores subiendo muchas cosas de la cotidianeidad de la pareja, filmó al actor porque tenía algo para decirle al conductor de Bailando por un sueño, reality show que comienza el 22 de agosto y la tendrá a ella como participante.

"Por favor... ¿Vos te pensás que solamente Tinelli se puede comer un alfajor entero?", expresó. Es que Luciano Castro se encontraba haciendo un desafío que el "Cabezón" solía hacer en programas como Videomatch y Showmatch: comerse uno de esas golosinas enteras.

"Después no digas 'me duele la panza'", chicaneó Flor. Inmediatamente y después de algunos ejercicios de abrir y cerrar la mandíbula, se metió el alfajor triple en la boca. "En tu cara Tinelli", soltó el actor desafiándolo. Por el momento, el conductor no se hizo eco de este divertido momento en redes.

Flor Vigna reveló el secreto de su pareja con Luciano Castro: "Enorme"

La bailarina Flor Vigna visitó Intrusos (América TV) para hablar de su intimidad con Luciano Castro, su pareja, y reveló los secretos de su amor con el popular galán de telenovelas, luego de las versiones que apuntaban a una crisis. "Tiene un corazón enorme", deslizó, emocionada.

En diálogo con Florencia de la V, Vigna contradijo los rumores de una supuesta crisis de pareja con Castro -los mismos trascendieron semanas atrás, encendiendo la alarma de las agendas de magazines y panelistas de chimentos- al sentenciar: "Nunca tuvimos crisis, tenemos un amor libre". "Y no nos peleamos nunca. Hay algo de mucha compatibilidad entre nosotros porque hay amor. Vamos dos años”, agregó, ahondando en el tema.

“Creo que el querer seguir juntos nos hace ver cómo dividir el tiempo para dedicarnos a lo que nos hace feliz a cada uno profesionalmente y la vida de pareja. La idea es que no sea un amor posesivo", siguió la bailarina. En otro tramo de la nota se mostró emocionada y afirmó: “Lucho es muy sensible. Tiene un corazón enorme".

Por último, Flor reveló cuál es su método para poder compartir y disfrutar el tiempo en pareja: “Cuando convivimos, suele ser en mi casa. A veces nos pasamos y le damos duro". Semanas atrás, la bailarina había anunciado que sí habían pasado por una crisis con Luciano Castro: "Es normal que con tu pareja hables y redobles la apuesta, decir '¿seguimos?, ¿no seguimos?, ¿es sano seguir?, ¿cómo podemos hacer?' No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos a mil los dos. Solamente nos veíamos en el teatro y con mucha presión, porque lo que me pasaba a mí es que, al estar liderando el proyecto de música, no estaba pudiendo con todo. No me salía todo".