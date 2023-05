América TV suma una nueva figura que brilló en El Trece

Confirman que una figura que supo brillar en El Trece llegará a América TV de la mano de Marcelo Tinelli. Quién es, qué programa conducirá y quiénes la acompañarán.

Ángel de Brito confirmó en sus redes sociales que una figura que supo brillar en El Trece llegará a América TV de la mano de Marcelo Tinelli. Además, dio detalles de quiénes acompañarán a la nueva conductora que desembarcará en la señal del Grupo América que se prepara para el debut del Bailando por su pantalla.

Cada vez falta menos para que Marcelo Tinelli debute en América TV con el Bailando, uno de sus productos más exitosos. Lejos de esperar tranquilo a que el programa comience, el conductor también desembarcó en la señal de aire como gerente artístico, por lo que desde que llegó no paró de tomar importantes decisiones.

Además de darse algunas bajas importantes en el canal, Ángel de Brito confirmó en sus redes sociales la llegada de una figura que supo brillar en El Trece. El nuevo programa se emitirá los fines de semana y tendrá representantes de todos los programas de espectáculos de América TV como panelistas.

Se trata nada menos que de El Debate del Bailando y la conductora será Denise Dumas. En cuanto a los periodistas que fueron elegidos para sumarse al ciclo, Ángel de Brito detalló que serán: Laura Ubfal, por Intrusos; Eliana Guercio, por Polémica en el Bar; Augusto "Tartu" Tartúfoli, por A la Tarde; y Pepe Ochoa, por LAM.

Inesperada revelación de Marcelo Tinelli desde la puerta de América TV

Marcelo Tinelli se encuentra con todos los preparativos para dar inicio a Bailando por un sueño en su vuelta a la conducción del famoso reality show. En ese contexto, se mostró completamente sorprendido por lo que observó en la puerta de América TV y lo mostró a través de un posteo en sus redes sociales.

En medio de negociaciones con los participantes y el jurado de la edición 2023 de Bailando por un sueño, Marcelo Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para exponer lo que estaba pasando en la puerta del canal ubicado en el barrio porteño de Palermo. "¡Guau! Lo que es la cola para el casting de bailarines profesionales para el Bailando", escribió en un video publicado a través de sus historias.

Es que al haber confirmado a varios de los participantes famosos como Lourdes Sánchez, Mariano Martínez, Tomás Holder, entre otros, ahora se viene la convocatoria para aquellas personas que sean bailarines profesionales y no profesionales. "No lo puedo creer. La cola da la vuelta toda la manzana. Y ahora se viene la de gente no profesional. Ahí tenemos que alquilar un estadio", expresó Tinelli.

Aún se desconoce cuándo va a comenzar el reality show, pero frente al visible casting y la reciente conformación del jurado, parece que todavía falta bastante. "Gracias a todos por el apoyo", concluyó Tinelli, quien en otras publicaciones compartió videos de potenciales bailarinas a contratar para el Bailando.