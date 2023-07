El inesperado conflicto que atormenta a Cristina Pérez en Telefe

Cristina Pérez atraviesa una particular situación en el noticiero de Telefe. En Duro de Domar, programa de C5N, lanzaron una fuerte advertencia sobre su futuro en el canal de las tres pelotitas.

Cristina Pérez atraviesa una particular e incómoda situación. De acuerdo a lo que indicaron en Duro de Domar, programa de C5N, la conductora de televisión afronta un inesperado conflicto con Telefe, canal donde comanda el noticiero junto a su compañero Rodolfo Barili.

Durante la jornada que tuvo lugar el pasado miércoles 26 de julio, en la producción del programa presentaron un informe en el que se refirieron a la labor de Cristina Pérez como presentadora de Telefe siendo la pareja de Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones PASO 2023.

De acuerdo a Duro de Domar, se complica la situación de Cristina Pérez con Telefe.

"¿Cristina Pérez afuera del noticiero?", se preguntaron en C5N. Al mismo tiempo, aportaron un dato que podría complicar el futuro de la periodista de 49 años en el canal de las tres pelotitas: "El reglamento interno del canal es incompatible con la situación de Cristina Pérez ¿Puede la conductora del noticiero ser imparcial siendo la novia de un candidato?", señalaron.

Por lo pronto, tanto Pérez como las autoridades de Telefe no se han expresado sobre esta situación. Habrá que esperar a ver qué sucede con el correr de las semanas, y más precisamente cuando se desarrollen las PASO (13 de agosto) y las elecciones generales (22 de octubre).

Cristina Pérez, junto a Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio.

Cómo se conocieron Cristina Pérez y Luis Petri

Hace unos meses, y durante la promoción de su novela "La dama oscura", Cristina Pérez confesó que se enamoró de Petri después de entrevistarlo. "Le hice una entrevista este año (2021) y la verdad es que no tenía idea ni de su cara. Sí lo tenía presente porque tuvo una voz muy fuerte en el Congreso. Y la noche que lo entrevisté lo que me gustó al escucharlo, porque hablamos de política, fue su forma de hablar. Dije 'este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice'", recordó la conductora.

Después de esa entrevista, la pareja mantuvo conversaciones serias durante dos meses, hasta que Petri decidió dar un paso más y acordar un encuentro para tomar un vino. "Recién ahí intercambiamos teléfonos. O sea que todo fue con los tiempos de antes, no con los tiempos de ahora. Primero me gustó mucho su intelecto, después me gustó él y cuando nos encontramos, desde el primer abrazo no nos podíamos despegar… o sea fue muy fuerte", reveló Pérez.

La felicidad de Cristina Pérez al enterarse que su novio Luis Petri irá como vice de Patricia Bullrich

Cristina Pérez es la pareja de Luis Petri, quien fue confirmado por Patricia Bullrich como su candidato a vicepresidente en las próximas Elecciones 2023. En este sentido, la periodista de Telefe Noticias y Radio Rivadavia se enteró en vivo que su novio conformará una de las listas de Juntos por el Cambio. Su reacción fue la que todos esperaban.

“Me explotó el teléfono, me llamaban de mi familia, pensé que pasaba algo. Estoy en shock porque no lo veo a Luis desde el mediodía. Evidentemente pasaron cosas. Obviamente se esperaba que fuera entre hoy y mañana la definición, pero estoy en shock, no sé qué decir”, fueron las primeras palabras de Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Continuando con su sorpresa y su felicidad, que no pudo disimular, Cristina Pérez sentenció: “Me enteré por mi familia casi.No sé qué decir, por su carrera estoy feliz porque fueron dos años en el llano luchando para obtener la confianza de los mendocinos, pero seguramente ni él se imaginaba que esa elección lo iba a poner en un punto competitivo para llegar a una nominación como ésta”.