Luciano Castro y un incómodo momento en el programa de Jey Mammón.

El reconocido actor Luciano Castro fue uno de los invitados de Jey Mammón en el programa Los Mammones, emitido por América. Y lo cierto es que, acompañado de Gonzalo Heredia, este protagonista se mostró un tanto incómodo y reacio a las preguntas realizadas por el conductor.

Sin ir más lejos, en un momento del envío, una de las figuras de la obra teatral Desnudos reconoció que nunca vio el programa al que fue invitado. Antes del segmento de las 24 preguntas, el actor consultó: "¿Estás son las 24…?".

"No, todavía no. ¿Qué lo ves, al programa, por YouTube? ¿Lo has visto alguna vez?", respondió Jey Mammón, en forma risueña e intentando generar un clima ameno. Por su parte, Castro respondió: "La verdad que no, sé de qué se trata y sé que le va muy bien".

En ese momento, Gabriel Schultz (panelista de Los Mammones) intentó romper el hielo asegurando que el programa "tampoco es El Señor de los Anillos". Sin embargo, Luciano Castro respondió de forma seria y contundente: "No, pero yo sé a dónde vengo, a dónde voy. ¡No soy tan boludo! Pero me sorprendió el horario, muy tarde. Venimos de ensayar".

Luciano Castro reveló una historia desconocida con el Pollo Vignolo

El periodista Sebastián Pollo Vignolo entrevistó al actor Luciano Castro al aire de ESPN. Allí fue donde el galán de diferentes novelas argentinas recordó su pasado junto al conductor deportivo. ¿Dónde? En las Divisiones Inferiores de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, donde ambos fueron futbolistas de la categoría 1975. "Vos atendías a todos", le recordó el entrevistado a una de las figuras de la señal televisiva.

"Menos Seba y yo, todos entendieron", expresó Luciano Castro, entre risas. Entre los jugadores de aquella categoría estaba Juan Pablo Sorín, quien luego se transformaría en uno de los laterales izquierdos más importantes de la historia de River Plate y la selección argentina. Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor era arquero, ¿de qué jugaba Vignolo?

Aguerrido marcador, Sebastián Vignolo fue catalogado por Luciano Castro como "el Cholo Simeone". "Atendías a todos. Más allá de que es mi amigo, y no puedo ser imparcial, pero te agarraba Seba y te sacaba de la cancha", enfatizó el actor, quien protagonizó un incidente junto al Pollo en un partido jugado en la cancha de Quilmes.