El Hotel de los Famosos: un participante podría bajarse por problemas de salud

Un participante del nuevo reality de El Trece, El Hotel de los Famosos, podría retirarse muy pronto por problemas de salud.

El Hotel de los Famosos, el nuevo reality show de El Trece conducido por Pampita que se estrenó recientemente está en peligro por una inesperada baja de una de las participantes. Según trascendió durante estas últimas horas, esta persona podría abandonar el programa mucho antes de lo esperado por un problema de salud que la aqueja, por lo que la producción debería repensar cómo continuar.

El Hotel de los Famosos sigue el formato de Gran Hermano, el reality que generó furor en la década del 2000 en Argentina, que a su vez estuvo basado en el programa neerlandés Big Brother. Como El Trece afronta una gran crisis por problemas de rating, decidió probar con el estreno de este ciclo que tiene algo distinto a los mencionados anteriormente: todos los participantes son famosos. Cabe destacar que, en varios de los episodios, los participantes tienen que cumplir con desafíos que implican un alto rendimiento físico.

En este contexto, pasó algo inesperado: se dijo que la modelo Silvina Luna podría abandonar el certamen por problemas de salud. Todo comenzó cuando los participantes tuvieron que jugar a un juego que consistía en atravesar un enorme laberinto. Por todo el esfuerzo físico que implicó y por su historial clínico, a Silvina le empezó a costar respirar y todos sus compañeros se preocuparon al escuchar su respiración agitada. Al terminarlo, admitió: “Me faltaba el aire todo el tiempo”.

“El estado de salud de Silvina Luna preocupa mucho a la productora y a las autoridades del canal porque no está en condiciones, tal vez, de seguir el juego a este ritmo. Las altas exigencias que tienen los juegos y la salud un poco endeble, frágil que Silvina tiene”, expresó el periodista Lucas Bertero en Intrusos (América TV). Maite Peñoñori destacó que la producción les había advertido a los participantes que este programa requería mucho esfuerzo físico, razón por la que varios se prepararon físicamente antes de entrar.

Los problemas de salud de Silvina Luna y la mala praxis de su médico

Se cree que esta dificultad para respirar de Silvina es causada por los corticoides que toma por tratamiento médico tras haber sufrido una mala praxis años atrás. En noviembre de 2021, la modelo había estado internada durante casi una semana por varios problemas de salud causados por la mala praxis de Aníbal Lotocki, un cirujano que le hizo cirugías estéticas. Como consecuencia, Luna está inmunosuprimida, toma corticoides a diario desde hace 8 años, tiene que ser internada bastante seguido, le suben los niveles de calcio y los riñones le empiezan a fallar.

Silvina se hizo estas cirugías cuando tenía 30 años, en una época de su vida en la que estaba “vulnerable”, según contó en diálogo con LAM (Los Ángeles de la Mañana) (América TV). Después de todo lo que pasó, se arrepiente completamente. “No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Y me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era, abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes”, relató.

Después de una larga lucha en la Justicia, en febrero de 2022 Silvina logró ser escuchada y su médico fue condenado a 4 años de prisión y otros 5 de inhabilitación para ejercer su profesión. Hoy en día, la modelo puede ver esta situación con distancia y trata de concientizar a sus seguidoras mujeres sobre el tema.

“¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud? Tiempo atrás, cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambió la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”, expresó en un descargo.