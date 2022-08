El Hotel de los Famosos 2: qué participantes vuelven en la segunda temporada

Se dieron a conocer detalles sobre la segunda edición del reality show emitido por El Trece. Quiénes vuelven a participar.

El Hotel de los Famosos tendrá su segunda temporada en los próximos meses, con la confirmación de sus participantes casi en su totalidad. Sin embargo, se dieron a conocer más detalles al respecto y tiene que ver con algunas caras conocidas de la emisión que ganó Alex Caniggia. De quiénes se trata.

El reality show emitido por El Trece fue furor en el rating televisivo, así como también en las innumerables interacciones que tuvo el público a través de las redes sociales. En la antesala de la segunda temporada, la producción del programa realizó una llamativa selección de participantes dado que se trata de dos que ya estuvieron en la edición pasada.

Lissa Vera y Walter Queijeiro se verán las caras nuevamente y tendrán su revancha para disputar un lugar en la final de El Hotel de los Famosos 2. En tanto, ningún otro exparticipante volverá a la pantalla de El Trece, por lo que el periodista y la ex Bandana se suman al staff de la competencia.

Los demás concursantes confirmados son Marixa Balli, Mariana Genesio Peña, Ivana Nadal, Flor Marcasoli, "El Burrito" Ortega y Matías Defederico. Tras la consagración de Alex Caniggia como el campeón del reality show ganándole a Martín Salwe, se pone en marcha una nueva temporada con varios cambios.

Según informó Leo Arias a través de Gossip por Net TV, los juegos van a tener ganador y perdedor, y la gente votará de manera telefónica en el caso de que algún participante pierda o si quieren rescatar a alguno. "Desde la producción quieren achicar las grabaciones, quieren que la grabación sea de semana y media", añadió el periodista.

Cuándo empiezan las grabación de El Hotel de los Famosos 2

La expectativa por la segunda temporada de El Hotel de los Famosos es alta, más teniendo en cuenta los números altos que tuvo durante la primera emisión, hecho que dejó satisfecho a Adrián Suar y toda la producción. Por tal motivo, las grabaciones serán en el mes de octubre de este 2022.

El temor de la producción

El reality show coincidirá con el Mundial Qatar 2022 a disputarse durante el mes de noviembre. El miedo de la producción vinculado al rating es si Argentina queda afuera en primera ronda, por lo que Leo Arias indicó: "Ellos creen que Argentina va a llegar a instancias finales, por 25 días de mundial. Ahora, si Argentina queda fuera en la primera ronda, esto preocupa a la producción porque después tenés días que la gente no va a querer ver nada del Mundial, está esa posibilidad".

Alex Caniggia reveló qué hará con los 10 millones que ganó en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia se consagró como el ganador de El Hotel de los Famosos (El Trece) tras la gran final contra Martín Salwe y reveló qué piensa hacer con su premio de 10 millones de pesos.

"Para mi estar acá significó paciencia, amor y nostalgia. Fueron muchos meses y me ayudó a conocer muchas personas. Lo mejor con todo gente", expresó Alex unos minutos antes de la victoria. Después de haberse consagrado como ganador, se emocionó y festejó con su triunfo con euforia.

"Tengo mucha alegría. Tantos días, semanas y meses... Fue una experiencia única que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality, me cambió la vida, es el primer reality que gano. ¡Al fin! ¡La puta madre! No ganaba ni un reality, man", dijo el influencer a los gritos. Y dijo tener muy en claro en qué quiere usar ese dinero: "Todo me lo voy a gastar todo. ¡Me llevé los 10 palos! Ahora me voy al cajero. ¡Voy a gastar en viajes!".