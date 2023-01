El grito desde afuera que desencajó a Alfa y Camila en Gran Hermano

Un grito desde afuera de la casa de Gran Hermano generó un problema entre Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio. Qué fue lo que gritaron y el video del picante ida y vuelta entre los participantes.

En la casa de Gran Hermano se vivió una situación muy particular. Tras escuchar un grito que se escuchó desde afuera, Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio quedaron descolocados y, como consecuencia, en la transmisión de Pluto TV se pudo ver la picante discusión que se generó.

Todo sucedió en la cocina de la casa de GH. Mientras cocinaba, "Alfa" trató de calmar a Camila luego de que afuera gritaran "Tora, Camila te votó" y "Alfa, alejate de Camila". Por lo tanto, el hombre de 60 años le aconsejó a su compañera qué es lo que no debe hacer para poder seguir sobreviviendo en su estadía en el reality.

"Vos no le tenés que rendir pleitesía a nadie, a nadie... vos votás a quien se te cante el orto. No se lo decís a nadie porque nadie dice a quién vota. A mí me mandaron a placa siete veces, pero nadie me vino a decir 'che, yo te voté'. Aprendé un poco y escuchame cuando te hable...", comenzó Walter, a quien se lo notó muy molesto.

Asimismo, "Alfa" consideró que Camila no debe dejarse llevar por lo que gritan los fanáticos de Gran Hermano: "No podés estar en esa actitud 'ah no, sí, gritaron Camila...'. Me chupa un huevo... 'Che, ¿qué dijeron? ¿Camila me votó?'. Hacete la boluda como se hacen todos los boludos, Cami... yo no te digo lo que me parece, te digo lo que es. Acá nadie vota a nadie, nadie habla de nadie...".

Luego, el participante trató de explicarle a Camila qué es lo que deben hacer si vuelven a gritar: "Lo único que sé es que la próxima vez que digan 'Camila...'". Sin embargo, en dicho momento, la joven lo interrumpió y expresó: "No van a decir nada porque...". En dicho contexto, Walter se cansó y le hizo un tajante comentario: "Eh, bueno, gorda..., mañana van a decir 'Camila traidora porque habló de tal...'. Hacete la pelotuda... si vos no hablaste de nadie...".

"Pero yo la voté", advirtió la rubia, en referencia a que votó a Lucila "La Tora". Inmediatamente después, "Alfa" explotó de furia y lanzó: "Ay, me volvés loco, no se te puede hablar. Votaste o no votaste, me chupa un huevo, callate la boca. No tenés por qué decir 'che, yo te voté'. Y de ninguna manera, eh, porque ahí están agrandados y dicen 'che, yo sabía...'".

"Pero la gente de afuera ve todo", se defendió Lattanzio. "Sí, la gente de afuera también ve 'esta está pidiendo permiso, está pidiendo perdón, sacala'. Vos no tenés que pedirle perdón a nadie ni aclararle a nadie, pero no la querés entender. No, no la querés entender y no la entendés, no la entendés...", concluyó el hombre, quien se mostró poco tolerante con la situación.

Alfa encaró a Ariel y se pudrió todo en Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago decidió enfrentar a Ariel Ansaldo luego de escucharlo hablar ante las cámaras sobre su relación y Gran Hermano cortó sorpresivamente la transmisión. "Te empezaste a hacer el vivo conmigo", le reclamo el participante de 60 años al parrillero, con quien no tiene una buena relación y en la que hasta ya fue advertido por la producción para que no lo insulte más.

Desde que ingresaron a la casa más famosa del país, Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo no lograron acoplarse por completo a sus compañeros, que más allá de sus actitudes, no los recibieron ciertamente con los brazos abiertos. Sobre todo el parrillero de Berazategui, que choca constantemente con Alfa, quien en varias ocasiones le reclamó que le deje de hablar porque no se lo bancaba.

Consciente de la importancia del público, Ariel suele hablarle directamente a las cámaras de la casa para expresar lo que vive y siente durante su estadía en Gran Hermano. En la mañana de este sábado, cuando lo vio solo en la cocina, Alfa se acercó al parrillero para aclararle algunas cuestiones sobre su relación: "Che, mientras me afeitaba escuché tu discurso a las cámaras. Te comento que acá no hay ninguna agresión y no hubo ningún tipo de agresión, te comento".

"Acá vos entraste de una manera y yo te recibí de la mejor", le remarcó el participante de 60 años a su compañero. En ese sentido, Alfa lo enfrentó directamente: "Cuando te empezaste a hacer el vivo conmigo, no me gustó". Entonces, cuando el sexagenario hermanito le recordaba que lo había acusado públicamente por algún motivo, Gran Hermano cortó sorpresivamente la transmisión y puso en pantalla la pileta, en la que no había nadie. Claramente, la producción decidió guardarse esa discusión entre los participantes para mostrarla en la próxima gala que conduzca Santiago del Moro.