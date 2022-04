El grave problema de Sofía Pachano y su novio: "Me da angustia"

La bailarina se sinceró sobre una actitud de Santiago Ramundo que le molesta. Sofía Pachano hizo pública su relación con su colega a principios del 2021.

Sofía Pachano se expresó sobre cómo lleva la convivencia con su novio, el actor Santiago Ramundo, y dio a conocer algunos resquemores que habría por la cotidianeidad. La hija de Aníbal Pachano reveló las actitudes que más le molestan de su pareja.

"Yo tengo un placard abierto que no tiene puerta, tiene cortina pero es un problemón porque cuando queda abierta a mí me agarra como un soponcio", comenzó su descargo la exparticipante de Bailando por un sueño para contextualizar uno de sus tocs que su novio Ramundo no entiende. "Me pone nerviosa, me da angustia y él no la cierra antes de acostarse; lo hace a propósito", agregó.

Pachano reveló la peculiar técnica que tiene para poder convivir con ese toc y no contagiárserlo a su pareja. "Yo todas las noches me levanto de la cama y cierro la cortina. No me gusta que se vea la ropa colgada, tiene que estar todo en orden", señaló la conductora de Cocineros Argentinos en diálogo con Vero Lozano.

La hija de la coreógrafa Ana Sanz también se refirió a la presencia de su mascota en la convivencia con Ramundo: "Más o menos lo recibió a Santiago... Es un poco mimado por mí y cuando él llegó, lo ignoró y para Santi es lo peor que le podés hacer. Le va tirando amor en cuenta gotas". "Además, ahora duerme fuera del cuarto. Santiago vino y dijo: ‘perro en el cuarto, no’. El perro no dormía en la cama pero sí cerca mío", agregó.

El enojo de Sofía Pachano con el Gobierno de la Ciudad

Pachano demostró su enojo en sus redes sociales por una situación que vivió su madre en su domicilio. "Ayer mi mamá casi muere aplastada por el techo que cayó sobre su cama. Quizás se acuerden que hace unos años contó que se desprendió la pared. Todo esto producto de la negligencia de la obra en construcción de al lado", escribió la joven en una de sus historias de Instagram, en la que mostró cómo quedó el interior de la casa de Ana Sanz y etiquetó a Horacio Rodríguez Larreta.

"7.30 am escucha crac, salta de la cama (porque lamentablemente no es lo primero que se rompe en la casa, está siempre alerta o tiene un Dios aparte), hace tres pasos y lo que vas a ver a continuación cae sobre donde ella estaba durmiendo", agregó la celebridad sobre el mal momento de su progenitora. Y cerró: "Ojalá que los jueces dejen la lentitud porque en el medio hay gente que puede morir".