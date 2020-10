Entre los integrantes de El gran premio de la cocina suele haber una buena relación. Sin embargo, como en todo grupo de trabajo siempre hay diferencias. Es tan así que, en la emisión de este martes, se vivió una situación muy tensa entre el jurado Mauricio Asta, la conductora Carina Zampini y Julián, uno de los participantes.

Todo comenzó cuando el pastelero del jurado le reclamó al participante su desinterés por la preparación de postres. “Uno no puede ser bueno en todo. Me gusta más lo salado, no puedo dedicarme más a la pastelería”, protestó Julián ante el descargo de Mauri, que insistió en que la repostería es parte de la cocina, por lo que un cocinero integral debe manejarla.

“Es el día del debate. Por ejemplo vos sos un excelente pastelero. ¿Hacés asados?”, intervino Carina Zampini en el ida y vuelta que sostenían el participante y el jurado.

“No, la verdad que no”, fue sincero Asta ante la interrogante de la conductora de El gran premio de la cocina, que redobló la apuesta: “Deberías entonces, porque te debería interesar todo”.

“No, bueno, pero debieras ser curioso, es un concurso de salado y dulce…”, insistió Mauricio Asta. Pero Cari siguió defendiendo a Julián: “Pero ustedes están pidiendo que sea curioso, que no es lo mismo que tengan conocimientos generales, que sepan de todo, porque nadie sabe todo”.

Después del intercambio de opiniones entre Carina Zampini y Mauricio Asta, Christian Petersen intervino para abogar por su compañero: “No estaban buenos los postres, ni las presentaciones. Feli que es la presidenta fue más ecuánime”.

Luego de mostrarse en desacuerdo con la opinión de Mauri, Carina respaldo la afirmación de Juan Marconi, que aseguró que el pastelero "se picó". Durante el resto de programa, el colorido pastelero se mantuvo con cara de pocos amigos dejando en evidencia su molestia y al momento de puntuar a Julián el jurado de El gran premio de la cocina le dio solo un 5.