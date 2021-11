El furcio golpista de Macri que se le escapó al aire

El expresidente lanzó un sincericidio en plena entrevista sobre el comportamiento que tendrá Juntos por el Cambio tras las elecciones.

A Mauricio Macri se le escapó un furcio golpista en plena entrevista en vivo. Sucedió en medio de su gira por Santa Fe. La frase es en sintonía con los gestos, declaraciones y acciones que Juntos por el Cambio tuvo desde que asumió el Gobierno y que apuntaron a obstaculizar medidas para resolver la crisis macrista y hasta poner en riesgo la salud de las personas fomentando marchas anticuarentena.

“Haremos lo imposible para acompañar todas las inestabilidades que vamos a tener eh”, lanzó Macri. Fue en una entrevista en Canal Tres de Rosario con el periodista Sergio Roulier, quien al aire le preguntó al expresidente: "¿Llega el gobierno a cumplir el mandato?". Y Macri respondió así.

Por otro lado, el ex presidente fue noticia hoy cuando desconcertó a un grupo de rosarinos que se lo encontraron en un bar de la ciudad santafesina. El líder de Cambiemos no había podido aterrizar en Rufino por la lluvia y decidió viajar a Rosario de imprevisto.

Macri comenzó a bromear porque mientras todos se habían pedido un café, él se tomó un licuado. "Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo", arrancó diciendo Macri a sus interlocutores.

"Lo mío es el crack y la heroína", bromeó el ex presidente ante la sorpresa de los rosarinos, ciudad que tiene a la lucha contra el narcotráfico en la mira, y que algunos se miraban incrédulos por lo que dijo y otros se reían a carcajadas.

Por otra parte, y sin la arenga de la semana pasada, Mauricio Macri y su núcleo más íntimo irán el miércoles al juzgado federal de Dolores para, esta vez sí, concretar la declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. En las últimas horas comenzaron a llegar mensajes a figuras PRO y, por ahora, sólo están confirmados algunos diputados.

Hasta el lunes a la noche, las principales caras bonaerenses no mostraron movimientos similares ya que están concentradas en una carrera hacia las urnas que, según una encuesta y sondeos internos, los dejaría como ganadores en la provincia pero con un resultado muy ajustado que todavía tienen que apuntalar.

Por eso, saldrán a pedir el voto con más fuerza y Horacio Rodríguez Larreta tomó, como en la PASO, un rol protagónico ante la incertidumbre por los votos que no estuvieron el 12 de septiembre y podrían estar el 14 de noviembre.

Hace un rato, la Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a un pedido de Mauricio Macri en la causa donde se investiga el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. La movida es clave: tratarán la recusación del juez Martín Bava en la que insiste el ex presidente.

La maniobra de la Cámara, firmada por el juez Alejandro Tazza, tiene un doble beneficio para Macri: por un lado se llama a una audiencia para el próximo 12 de noviembre, lo que hace peligrar la indagatoria a la que fue citado nuevamente Macri para mañana. No se suspendió, pero quedó pendiendo de un hilo. Por el otro, hace que Macri no llegue procesado a las elecciones que serán dos días después, o incluso con otra buena noticia los días siguientes a la votación: el eventual apartamiento del juez Bava, que osó llamarlo a indagatoria.