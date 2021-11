"Lo mío es la heroína": la confesión de Macri que sorprendió a todos

El ex presidente visitó de imprevisto un bar, porque su avión no pudo aterrizar en Rufino.

El ex presidente Mauricio Macri desconcertó a un grupo de rosarinos que se lo encontraron en un bar de la ciudad santafesina. El líder de Cambiemos no había podido aterrizar en Rufino por la lluvia y decidió viajar a Rosario de imprevisto.

Macri comenzó a bromear porque mientras todos se habían pedido un café, él se tomó un licuado. "Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo", arrancó diciendo Macri a sus interlocutores.

"Lo mío es el crack y la heroína", bromeó el ex presidente ante la sorpresa de los rosarinos, ciudad que tiene a la lucha contra el narcotráfico en la mira, y que algunos se miraban incrédulos por lo que dijo y otros se reían a carcajadas.

Periodista de El Destape censurado en una conferencia de prensa de Macri

El periodista de El Destape Gino Viglianco fue censurado en la conferencia de prensa de Mauricio Macri que el expresidente iba a realizar en la ciudad santafesina de Rufino el lunes por la mañana.

El periodista rufinense estuvo presente en la puerta de ingreso a la Municipalidad de Rufino, previo a la conferencia de prensa que iba a brindar Mauricio Macri, aunque desde prensa no lo admitieron.

El sábado, el periodista se comunicó con la encargada del área de prensa municipal, Ileana Ríos, para solicitarle si era posible que lo integrasen a la lista de prensa, para lo que le respondieron: "Ya no me dejan agregar gente, tomaron la lista inicial y no depende de mi".

Suponiendo que la lista la manejaban el entorno de Macri tal como dijo el Municipio de Rufino, desde el entorno del expresidente y desde el equipo de comunicación de Macri le respondieron que ellos no manejaban la lista para acceder a la conferencia ante periodistas. El hecho tuvo relevancia en los medios locales de Rufino.

Finalmente, dadas las inclemencias climáticas pronosticadas para toda la jornada del lunes, quedó suspendida la visita del ex presidente de la nación Mauricio Macri a Venado Tuerto. Los organizadores aseguraron durante la mañana de este lunes que la misma se reprogramará para las próximas semanas.