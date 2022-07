El fuerte reclamo en vivo de Macaya Márquez a Guido Kaczka: "Otros intereses"

El periodista deportivo cuestionó a Guido Kaczka en Los Ocho Escalones del Millón. Enrique Macaya Márquez estuvo como jurado invitado en el ciclo de TV.

Enrique Macaya Márquez descolocó en vivo a Guido Kaczka al hacerle una insólita pregunta en Los Ocho Escalones del Millón. El periodista deportivo habló sobre un malentendimiento de su parte en relación al premio que el ciclo da a los participantes ganadores.

"Vamos a poner el foco en preguntas de Selección. Pero yo te quería contar que vine movido por otros intereses: alguien me dijo que te dan un millón. 'Ah, bueno, a las 7 de la mañana estoy ahí', dije", soltó Macaya Márquez ante la estupefacta cara de Kaczka, quien le explicó que la suma de dinero es destinada al concursante que resulta ganador de la competencia de preguntas y respuestas y no al jurado.

La marcada risa del experto en deportes hizo saber a los presentes de que todo se trató de una humorada y dejó en claro que tenía conocimiento sobre la dinámica del juego establecido en el programa de El Trece. "No, no es para Macaya Márquez", soltó Kaczka en medio de una carcajada.

Guido Kaczka sobre sus inicios en la actuación

"Me acuerdo perfecto el momento en que mi mamá me contó que iba a grabar por primera vez. Justo ese día me había quedado en casa. Y cuando llega mi mamá me dice: ‘Sabés que vas a actuar’. De la alegría empecé a saltar arriba del sillón blanco de casa. Fue una felicidad total", comentó Kaczka sobre sus comienzos en la televisión en diálogo con Clarín. Y agregó: "Y era muy consciente. Tenía mucha noción. Ya en ese entonces quería sorprender. Algo parecido a lo que me pasa hoy".

Guido se refirió a sus años escolares en esa misma entrevista y dio a conocer que a pesar de ser un niño famoso le costaba ser parte de su grupo de compañeros. "Hasta me llegó a gustar el fútbol y llegué a jugar en el club Villa Luro. Pero claramente no era lo mío. Era raro... Me llevaba bien con mis compañeros, pero lo laburaba mucho. No tengo la historia de ser ‘el señalado o el que sufrió’. Pero yo siempre me quería ir a grabar", contó el conductor de radio y televisión. Y cerró: "No había ninguna posibilidad de que dejara el colegio. Mis padres siempre nos inculcaron la educación. De hecho, hoy todos mis hermanos tienen un título".