El fuerte palito de Laurita Fernández a El Trece: "No sé por qué"

Laurita Fernández hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y expuso a El Trece. La reconocida conductora habló de la mala organización dentro del canal y se quejó por cómo quedó dispuesto su programa en la grilla.

Luego de que Guido Kaczka se bajara de la conducción de Bienvenidos a Bordo, Fernández tomó este lugar y, desde hace poco más de un año, lleva a cabo este ciclo exitoso en las tardes de El Trece. Sin embargo, parece que, en medio de la lucha del rating, hubo un desfasaje en los contenidos y se publicitó mal la emisión del ciclo de entretenimientos.

"Por lo visto, hoy Bienvenidos A Bordo siguió en el mismo horario de siempre", empezó el descargo que hizo Laura en sus historias de Instagram. Luego le hizo un pase directo de factura al canal: "No sé por qué estuvo anunciado a las 17 porque empezó antes".

Finalmente, Fernández finalizó con los datos reales sobre el programa y agradeció el apoyo de la gente. "16:45/16:50 como siempre. Gracias por acompañarnos", sentenció con un dejo de ironía.

Laurita Fernández rompió el silencio y dijo lo que piensa de Susana Roccasalvo: "Me enteré de todo"

Laurita Fernández se hizo eco del enojo al aire de Susana Roccasalvo, luego de que haya pautado una nota en su programa que no se terminó de concretar. En este contexto, la actriz y bailarina le respondió a la conductora tras haber sido interceptada por el móvil LAM.

La conductora de Bienvenidos A Bordo por El Trece está en medio del estreno de Matilda, el musical en el Teatro Gran Rex como protagonista junto a José María Listorti. Es por eso que pactaron varias entrevistas para dar a conocer el espectáculo, entre ellas al programa Implacables, conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve.

Sin embargo, eso no sucedió y Laurita nunca fue a dar la nota, motivo por el cual Roccasalvo estalló de furia. "A Susana la quiero mucho, la conozco hace muchos años y la respeto un montón. Lo que pasó es que estábamos haciendo pasada general y cuando terminó me enteré de todo", explicó la actriz en diálogo con el móvil de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV.

"Ahí, lo primero que hice fue escribirle y hablar con ella en privado y fue muy amorosa conmigo. Ella entendió que el tema era ajeno a José María y a mí. Lamentablemente, se atrasó la primera pasada general, pasaron cosas técnicas y no llegamos", sostuvo Laurita. La obra de teatro tiene a un elenco actoral conformado por Laurita Fernández, José María Listorti, Radagast, Fernanda Metilli y tres niños de entre 9 y 12 años.

"La producción hizo lo posible para que lleguemos porque estaba la intención de todos en que se haga la nota. Le dije que me perdone, este no era un ensayo más", indicó sobre el hecho de no presentarse a la entrevista. Y concluyó: "Es su decisión y es respetable. Ojalá la revierta en un momento porque respeto mucho su criterio y me encantaría que venga a verlo, pero mucho más de lo que hice no puedo hacer".