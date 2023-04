El fuerte palito de Julieta Poggio para su novio: "Quiero personas que me hagan bien"

Julieta Poggio despertó fuertes rumores de ruptura con su novio, Lucca Bardelli: el llamativo mensaje que publicó en sus redes.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales que estaría relacionado con su novio, Lucca Bardelli. De acuerdo con los rumores que circularon, la ex "hermanita" estaría atravesando una fuerte crisis en su relación. Este mensaje que publicó en sus historias de Instagram fue la gota que rebalsó el vaso y, una vez más, sus seguidores se alarmaron.

Ahora que salió de la casa más famosa del país, la bailarina suele compartir en su cuenta de Instagram varias fotos y videos de su día a día. Lo que les llamó la atención a sus seguidores es que, a diferencia de semanas atrás, la joven ya no publica tantas fotos con Lucca, lo cual indicaría que están distanciados. En este contexto, publicó una frase que dio mucho de qué hablar.

Julieta compartió una imagen publicada por la cuenta @bandidas21, en la que se puede leer: "Estoy en un momento de mi vida donde solo quiero y necesito rodearme de cosas y personas que me hagan bien, fuera las malas vibras". Inmediatamente, sus seguidores interpretaron que se trataría fe una fuerte indirecta para Lucca. Por lo pronto, ninguno de los dos confirmó su separación, pero unas recientes declaraciones de Julieta despertaron sospechas.

Historia publicada por Julieta Poggio.

Las declaraciones de Julieta Poggio sobre su novio que despertaron rumores de separación

Recientemente, Julieta fue entrevistada en Cortá por Lozano (Telefe) y habló sobre los rumores de crisis con su novio. Todo comenzó cuando la panelista Juariu notó que ya no se daban "me gusta" ni se comentaban las fotos con tanta frecuencia como antes. En este marco, Costa, otra de las panelistas, le preguntó si se iría a vivir con Lucca, a lo que la bailarina respondió que por ahora no.

“Ahora estoy en mi casita, quiero estar en casa con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, que me acompañan en todo, que estén al lado mío y que me aconsejen”, contestó la joven. Cuando Vicky Xipolitakis le preguntó cómo venía su relación, Poggio respondió: "Y, es difícil, porque no nos estamos viendo mucho...", respondió Julieta, sin dar demasiados detalles al respecto.

"Ay, metí el dedo en la yaga, qué desubicada yo", se lamentó Costa. Acto seguido, Juariu intervino y le dijo a Julieta que ya no interactuaba tanto con su novio en las redes. La ex "hermanita" no emitió comentario alguno y, por su sonrisa incómoda y su silencio, tanto los panelistas como sus fanáticos sospecharon que algo andaría mal en su relación.

El sorpresivo mensaje de Julieta Poggio para Santiago Maratea

Semanas atrás, Julieta estuvo presente en el podcast Biri Biri (República Z) y le tiró una fuerte indirecta a Santiago Maratea. Todo comenzó cuando Mica Lapegüe, una de las panelistas le dijo: “Una vez vino Santi Maratea acá y le preguntamos con qué famosa le gustaría estar y dijo que con vos”. Julieta pegó un grito de emoción y Nacho Castañares y los demás panelistas la miraron impactados, ya que tiene novio. "¡Ay! Juntémonos, juntémonos", exclamó la bailarina.

"Claro, juntémonos de amiguis. Le mandamos un beso a Lucas...", comentó "La Tía Sebi", intentando remar la situación. "Sí, sí, vamos, dale, obvio", ironizó Nacho. Segundos después, Julieta cayó en cuenta de que los panelistas dijeron que a Santiago "le hotteaba" ella, a lo que preguntó: "¿Qué es hottear?". "'Te hottea' es tipo, te calienta, te gusta... A Santi Maratea le hotteás vos", le explicó Mica.

"Ah... Eso no me lo dijeron, ¿o sí? Me dijeron si quería conocerlo...", respondió Poggio, completamente desconcertada. "¡Sí te lo dijimos! Por eso cuando festejaste te dijimos '¡no!'", le aclaró la panelista. "Dijo que estaría con vos y vos dijiste 'ay, sí, juntémonos'", sumó Castañares. "No, no, no. ¡Entendí mal!", aclaró Julieta.