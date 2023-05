El fuerte mensaje de Virginia Lago para Telefe: "Es un deseo"

La actriz Virginia Lago hizo una inesperada revelación que involucra a Telefe y que podría marcar su futuro laboral en la señal.

La actriz Virginia Lago hizo una profunda revelación sobre sus sueños en la televisión y admitió que le encantaría volver a conducir Historias del Corazón, su ciclo de películas emitido por Telefe. "No lo decido yo", indicó lanzándole una fuerte indirecta al "canal de la familia".

En una entrevista con Ignacio Dunand para El Destape, la actriz -actual parte de los elencos de la obra teatral Votemos y la tira diaria ATAV 2- la actriz recordó el boom inesperado que significó el programa Historias del Corazón y señaló: "La propuesta de Tomás Yankelevich me sorprendió de tal manera que no podía creer que me llamara para conducir un programa. Yo estaba haciendo Vivir en Vos, de María Elena Walsh, en Mar del Plata cuando me llamó. Tomé un avión, nos encontramos y me contó la propuesta de hacer un programa para que pase películas. No podía creerlo, me pareció bastante raro".

"Al poco tiempo de empezar fue un éxito extraordinario, le ganaba a todo lo que había en ese mismo horario. Y fue hermoso porque el proyecto iba creciendo con el tiempo y todos estaban entusiasmados (...) Miraba todas las películas. Todas. La producción me traía las películas y de lunes a sábados estaba sentada, viéndolas. Después hacíamos las grabaciones, recitaba poesías y leía algunas de las miles de cartas que mandaban. Eran de verás miles, la mayoría muy bellas.", agregó.

También, Virginia analizó el curioso fenómeno que se generó con su figura a través de su meme con un vino y profundizó: "Ese programa me dio una cosa hermosa que fue la relación con la familia: jóvenes, chicas, chicos, abuelas, tías, ¡hombres! La gente me grita en la calle para que vuelva y cuando me subo al colectivo varias veces me preguntaron ‘¿sale un vinito?’. En España venden remeras con mi cara y la frase ‘¿sale un vinito?’. Me mandaron una y me causó mucha gracia, fue un éxito. ¡Es maravilloso!". En esa misma línea, la respetada actriz deslizó que anhelaría volver a ser convocada para una nueva temporada de Historias del Corazón: "Quiero volver a hacerlo, pero no lo decido yo. Es un deseo, me encantaría".

Qué es de la vida de Virginia Lago

Actualmente, Virginia Lago es una de las protagonistas de Votemos, una comedia dramática que desde abril puede verse en el Metropolitan Sura y, de forma muy disparatada, desnuda los prejuicios que las personas tienen sobre la salud mental. En la puesta de numeroso elenco -Gustavo Garzón, Muriel Santa Ana, Agustina Cherri, Carlos Portaluppi, Juan Gil Navarro. Toto Kirzner y Alan Daicz, con la dirección de Daniel Barone- un grupo de vecinos tiene una reunión de consorcio para decidir si acepta a un nuevo inquilino con una enfermedad mental. Además, integra el reparto de la tira diaria ATAV 2 encarnando a una Madre de Plaza de Mayo.