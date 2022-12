El fuerte exabrupto de Nazarena Vélez contra un participante de GH: "Un degenerado"

Nazarena Vélez destrozó en vivo a uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano.

Nazarena Vélez se sumó muy filosa a las fuertes críticas que está recibiendo en los últimos días uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano. "Sos un degenerado", disparó picante la panelista de LAM sobre uno de los escándalos más virales de la semana.

María Laura "Cata" Álvarez es la última eliminada hasta el momento de Gran Hermano y está viviendo el raid mediático que ya experimentaron los demás participantes que tuvieron que dejar la casa más famosa del país. En su paso por LAM, la hermanita debió enfrentar a las angelitas por los cuestionamientos que le hicieron por sus dichos hacia Agustín sobre su sexualidad.

Pero después de enfrentar a "Cata", Nazarena Vélez disparó durísima contra Agustín "Frodo" Guardis, que en los últimos días quedó en el centro de la polémica por las actitudes que está teniendo con Julieta Poggio. "Él me cae como el orto, me parece un degenerado y está re loco", opinó de forma sorpresiva la panelista de LAM.

"Lo que está haciendo es un asco. A ese chico lo tiene que sacar si se pone pesado", agregó Nazarena. Por su parte, Carolina Molinari sumó: "Él dijo: 'Ya la respeté demasiado'. ¿Qué es respetarla demasiado? Y dijo: 'Si me canso porque no me da bola, la mando a placa'".

"No, es un asco. Está loco. Si sos un degenerado, en algún momento lo mostrás. Este chico está border", siguió Nazarena Vélez al notar que sus compañeras coincidían en su análisis. Pero la panelista no se detuvo ahí sino que siguió: "Sos un degenerado... Tenés un problema. Todo lo que dijo de Julieta me parece horrible".

"Desmitifiquemos un poco, porque que no estés teniendo sexo, no entrás en esta locura. Él dijo que lo hacía todos los días", se sumó Yanina Latorre. Pese a que parecía que iba a quedar ahí, un miembro de la familia de Agustín se comunicó con Andrea Taboada y apuntó contra Nazarena por sus dichos: "Acá me está escribiendo Milagros y me dice 'Che Nazarena, llamarlo a un pibe degenerado en la televisión abierta, me parece que no va. La salud mental es todo y el bullying que le hicieron en la casa".

Filtran lo más desagradable de Agustín en Gran Hermano: "A la noche"

El reality de Gran Hermano está en el momento más polémico desde su estreno. En las últimas horas, y en su primer debate con Santiago del Moro y otros panelistas, María Laura "La Cata" Álvarez expuso el desagradable accionar de Agustín "Frodo" Guardis dentro de la casa.

Durante la emisión del pasado lunes 5 de diciembre, por la pantalla de Telefe, el conductor le preguntó a la reciente eliminada de GH: "¿Qué les pasa con Agustín a todos". Y "Cata" explicó: "Hay conversaciones y cosas que yo creo que no se ven....No creo que estén 24 horas. Pero hay cosas que determinan lo que uno habla de él".

Sin embargo, María Laura también dio detalles de lo que Agustín suele hacer frente a sus compañeros de cuarto antes de dormir: "Se masturbaba a la noche delante de los chicos, por ejemplo". Y luego comentó qué fue lo que le pasó a Nacho en una noche: "Se fue un día a dormir a mi pieza y me dijo 'Cata ¿puedo dormir acá? Porque no lo soporto'".