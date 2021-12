El fuerte enojo de Flor Vigna con un famoso periodista: "Deje de pegarme"

La actriz y cantante se reveló y lanzó la verdad sobre su enojo con una figura de los programas de chimentos.

Flor Vigna se expresó sobre su enojo con un periodista de espectáculos tras una fuerte críticas su desempeño como cantante. La ex pareja de Nicolás Occhiato dejó en claro que no asistirá a un programa de televisión hasta que esa persona no deje de defenestrarla por sus performances.

"Por tu culpa, hay gente que no quiere venir al programa", expresó un productor del ciclo Carmen Barbieri en una emisión del programa y señaló al periodista Sebastián "Pampito" Perelló. "Me escribió ‘sí, voy a ir’ y enseguida borró otro. Lo llegué a leer y decía ‘voy a ir cuando Pampito me deje de pegar’", continuó el joven.

Carmen Barbieri intervino y acusó a su panelista: "¿Así que vos le pegás a Flor Vigna? Un buen periodista no le pega a una artista". Por su parte, el periodista se defendió de esas acusaciones y enunció: "No, ¿cómo le voy a pegar? Soy periodista y opino sobre lo que veo. Yo no le pegué a una artista".

Días atrás, Perelló había hecho declaraciones en sus redes sociales sobre el desempeño de la celebridad en la presentación de su canción Uy en el programa final de Showmatch: La Academia. En su descargo, el panelista acusó a la actriz, al poner en evidencia que no se sabía la letra de su propia creación: "Che, todo bien pero no se sabe la letra Flor Vigna".

La felicidad de Flor Vigna por su carrera como cantante

"Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí", expresó Vigna, en diálogo con Revista Caras.

La cantante continuó sobre su vocación y lanzó: "Es un momento en el que una se descubre más parada sobre sí. Me siento más independiente o más realizada y eso también me hace amar desde ese lado. La música me apasiona, me toca y me toma mucho. Y trabajar con amigos está bueno porque estamos dispuestos a crear a toda hora y en todo lugar. Este primer tema, que lo hicimos con mi mejor amigo que es músico, lo veo como parte de una obra que fuimos creando juntos y creo mucho en eso".