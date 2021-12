El fuerte descargo de Dani La Chepi sobre su cuerpo: "Ojalá llegue a los 42 viva y con salud"

Dani "La Chepi" les contestó a los usuarios de las redes que opinan sobre su cuerpo con una contundente respuesta sobre la salud.

Dani “La Chepi”, exparticipante de MasterChef Celebrity, publicó un descargo en sus redes sociales tras haber recibido varios comentarios sobre su cuerpo. Harta de que la halaguen por lo flaca que está, independientemente de su estado de salud, la actriz hizo una reflexión al respecto.

A través de un video selfie subido a su cuenta de Instagram, “La Chepi” dejó en claro que, por más que en sus fotos se la vea con una figura estilizada y radiante, no es correcto asumir que una persona está pasando por un buen momento de salud simplemente por cumplir con los estándares de belleza.

“‘¡Tan chiquita y tan flaquita! ¡Qué flaca! Pasame algo de lo que te pasa’. Qué frase que tenemos metida en la cabeza. ‘¿Querés que te pase?’, ‘pasame’. Y decís: ¿Querés que te pase mis quilombos para estar así?’”, comenzó.

“Hay personas que les pega por comer cuando están ansiosos o con quilombos, como todos. Y hay personas que les pega por no comer, y ese es mi caso. Pero esto no es salud. Estar flaca así, como me ponen: ‘Ay, ojalá yo llegue a los 42 así’. ¡No! Ojalá YO llegue a los 42, viva y con salud, con felicidad, no flaca”, continuó “La Chepi”.

“Como ustedes, tengo muchos problemas de los cuales no hablo. ¿Pero por qué? Por una cuestión de privacidad mía, de mi hija… yo no tengo por qué estar contando los problemas, yo no muestro fotos de mi papá cuando lo voy a ver al sanatorio, destrozado, comiendo por un gastro hace ocho años. ¡No lo hago! Porque no tengo necesidad, porque sí les puedo contar ‘estoy triste porque fui a ver a mi papá. Pero hay cosas de las cuales no hablo”, explicó.

Así, aprovechó para dejar un claro mensaje: que todo lo que se ve en las redes sociales es mucho más complejo en la vida real. “Tampoco les cuento por qué laburo todo el tiempo, porque no tengo por qué decírselos. Entonces, cuando ven una historia mía o de quien sea, sepan que detrás de eso, no es que es todo mentira, pero hay una vida igual a la tuya y a veces peor que la tuya”, cerró.

Dani “La Chepi” salió como una de las 10 influencers más destacadas de Argentina

Recientemente, se publicó el top 10 de influencers argentinos según el nivel de repercusión que generan en la plataforma. En el puesto número 1 aparece Santi Maratea, que durante este último tiempo, ganó un alto reconocimiento por las colectas y proyectos solidarios que encabezó.

A él le siguió Ferbo, creador de la cuenta @en.vica y en tercer puesto está “La Chepi”, con 3,5 millones de seguidores. En el puesto número 4 está Belu Lucius, y a ella le siguen Lucas Spadafora, Lizardo Ponce, Federico Cyrulnik, Melisa Pereyra, Darío Barassi y Paulina Cocina.