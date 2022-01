El explosivo llanto que paralizó el vivo de Intrusos: "Es muy difícil"

Se vivió un clima de angustia en la última emisión del programa con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich vivieron su último programa al mando de Intrusos, ya que se retirarán del ciclo para pasar a un formato de El Trece. La futura ausencia de los periodistas en el ciclo del que forman parte hace años hizo que muchos de sus compañeros no toleren la emoción en pleno vivo.

"En representación de todos los chicos de producción, les agradecemos un montón, fue hermoso trabajar con ustedes. Es muy difícil", comenzó su descargo una de las productoras del ciclo, Marina, a quien se ha visto en varias oportunidades bailar y divertirse al aire con los conductores del programa. "Los vamos a extrañar un montón, gracias por todo porque estuvieron en las buenas y en las malas, y eso es lo más importante", sumó Marina.

Por su parte, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich también se conmovieron ante las palabras de su compañera de trabajo y se expresaron al respecto. "Nosotros también los vamos a extrañas un montón", comentó Pallares, mientras que Lussich soltó: "Gracias a vos, te queremos un montón y en nombre tuyo a todos nuestros compañeros”.

Las palabras de despedida de Pallares y Lussich

Los periodistas dedicaron unos minutos de aire a sus compañeros y al público, al referirse a su paso por el icónico programa de espectáculos. "Empezamos a sumarle impronta personal. En mi caso, primero como panelista a la hora de traer Los Escandalones al programa en 2020, con Jorge que tuvo una enorme generosidad conmigo para intervenirle el programa", comenzó Rodrigo Lussich sobre su aporte al ciclo de TV. Y siguió: "Nosotros veníamos con la química puesta porque somos amigos hace 15 años y hemos hecho otros proyectos laborales. No queda más que agradecer a ustedes que nos aceptaron, que compraron nuestro estilo. Por haber entendido nuestra forma de hacer el espectáculo".

Por su parte, Pallares se expresó sobre su trayectoria en el canal, donde trabaja hace nueve años. "Pasé en América por todos lados. Hice reemplazos de todos. He tenido mis programas más chiquitos, más grandes. He tenido buenos compañeros", comentó el periodistas que entró a la emisora tras ser despedido del programa que Viviana Canosa conducía en El Nueve, en 2013. "Suscribo todo lo que dijo mi compañero, Lussich. Esto es una decisión nuestra, que gracias a Dios el canal tomó muy bien", agregó y concluyó: "La verdad que se hace mucho más fácil laburar con un tipo como Rodrigo Lussich. Me siento bendecido de haber trabajado con él".