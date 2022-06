El emotivo descargo de Lali Espósito por la enfermedad de un participante de La Voz Argentina

La actriz y cantante ofreció un sentido mensaje al personal de salud por su trabajo ante la pandemia. Lali Espósito recibió a un concursante de la temporada anterior de La Voz Argentina que no pudo continuar tras contraer Covid.

Lali Espósito protagonizó un emotivo momento en La Voz Argentina tras reencontrarse con un miembro de su equipo de la temporada pasada que no pudo avanzar en la competencia por contraer Covid. La intérprete de Una Na ofreció un sentido mensaje a quienes perdieron familiares y allegados por el pandémico virus y aplaudió al personal de salud por su trabajo.

"Ahora sí. Es un momento especial este. Están todos sorprendidos, en silencio. Imagino que en casa también, pero para ellos sobre todo para que los que nos acompañaron el año pasado, él es Hugo", comenzó su descargo Espósito, ya que se trató de una presentación diferente en la que los sillones de los cuatro jurados estaban dados vuelta desde un principio. Y agregó: "Él estaba en La Voz Argentina, él pasó esta instancia por eso está marcado que es de mi ‘team', porque yo lo había elegido, me había dado vuelta en su momento".

El joven contó que debió ser hospitalizado en terapia intermedia por la gravedad de su caso y demoró entre seis y siete meses para recuperarse. Esa realidad hizo que el joven no pudiera presentarse a las batallas de La Voz Argentina tras haber sido escogido por Lali en la audición a ciegas, por lo que este año Telefe le dio la oportunidad de volver sin pasar por esa instancia de manera eliminatoria.

"Es muy emocionante que Hugo esté acá. Hugo no pudo seguir en el programa después de que había sido elegido en el ‘team Lali’", expresó Lali emocionada. Y cerró: "Es un bicho que te puede quitar lo más preciado de tu vida. Así que tiene el doble de mérito que estés acá, Hugo… ¡porque encima la rompiste cantando!. Siento que después de tu mala experiencia la vas a pasar mucho mejor".

Los nervios de Lali Espósito ante la belleza de un participante de La Voz Argentina

Alexis Pey se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina y, a pesar de no lograr que ninguno de los jurados se diera vuelta, puso colorada a Lali Espósito, quien se mostró obnubilada por la belleza del joven. "Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo", soltó Espósito entre risas ante la mirada de Pey.