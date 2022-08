El duro momento que vivió Diego Brancatelli al ser golpeado en un bar: "Muy violenta"

El periodista denunció haber sufrido un hecho de violencia por su pensamiento partidario y relató, con detalles, lo que vivió.

Diego Brancatelli denundió que fue atacado en la ciudad de Goya, Corrientes, al recibir una amenaza en un bar de esa localidad. El periodista relató el duro momento que le tocó vivir y pidió justicia a las autoridades del lugar.

"Me acaban de amenazar. Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada del (gobernador) Gustavo Valdés, pero sí que actúe si hay imágenes", describió el panelista de televisión en su cuenta de Twitter.

Brancatelli le respondió a uno de sus seguidores que demostró su apoyo y soltó: "No nos van a intimidar. 1000 abrazos de gente espontánea vs 1 mandado por el poder político local. Seguimos grabando y trabajando que es lo que sabemos hacer".

Más tarde, el periodista compartió un video con C5N en el que explicó con más detalles lo sucedido: "En Goya la pasé muy bien, recibí el afecto de la gente y me pasaron cosas hermosas que no me pasaron en ninguna otra provincia".

"Cuando llegamos a la puerta de un bar había dos personas que se acercaron con buena onda, una actitud positiva. Pensé que se trataba de un pedido de fotos o un saludo, como pasa siempre", continuó el comunicador. Y cerró: "Pero, cuando me acerco, sacan un paquete de polenta y me pegan un golpe en el pecho con el paquete. Una situación muy violenta, con todo tipo de amenazas al Gobierno, me decían que yo era responsable y cómplice de eso que siempre dicen".

Fuerte cruce en vivo de Diego Brancatelli y Yanina Latorre

"Antes de Mauricio estaba Cristina. Hablemos del ahora porque ustedes querían salvar el mundo con Alberto, Máximo y Cristina ¿Qué pasó?", arremetió la esposa de Diego Latorre cuando Brancatelli opinó sobre el actual gobierno. Y él respondió: "Es una sumatoria que da cuatro años de macrismo, dos años de pandemia... No es fácil".

El periodista reivindicó las condiciones del país cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y enunció: "Era un muy buen país, tal vez para los que más tienen no". Latorre no se quedó callada y concluyó: "A mí no me jodas con los ricos porque yo no la paso mal, lo decís como subestimando, yo no la paso mal. Hablo por los demás porque yo gracias a Dios como todos los días, pero igual me jode porque me gustaría que no haya un dólar paralelo, no estemos como estemos".