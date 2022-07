El drama que sufre una figura del Trece: "Tiene cáncer"

Una de las máximas figuras de El Trece está transitando un difícil momento. Lo confirmó Ángel de Brito en LAM.

Ángel de Brito confirmó que una de las figuras de El Trece se encuentra transitando un difícil momento familiar. "Tiene cáncer", aseguró el periodista, refiriéndose a una persona del entorno de esta celebridad.

De acuerdo a las palabras del periodista y conductor de LAM, es Jimena Barón la que padece este delicado momento. Su mucama tiene una dura enfermedad a la cual le está dando batalla y hasta el momento poco se sabe de su cuadro general de salud.

Luego de analizar las publicaciones que realiza Jimena Barón en sus redes sociales y su rechazo a formar parte de una plataforma de contenidos para adultos, Ángel de Brito destacó por qué ella se exhibe sin ningún tipo de filtros e intenta vivir en una nube de armonía pese al momento que sufre su mucama. "Lo hace porque se divierte. Muestra toda su vida, lo que cocina, cómo entrena. Muestra a su mucama que tiene cáncer. No quiere cobrar por mostrar el culo", aseguró el conductor.

Las palabras de Jimena Barón en Instagram

"¿Sabés qué es lo qué pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más. Hoy recordé esa frase cuando me costaba subir y después podía un poco más. Cuando llegamos arriba, miré alrededor y me di cuenta de que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma", expresó Jimena Barón.

Por otra parte, "La Cobra" agregó: "Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar) que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo. Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más". Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega".

Jimena Barón estalló contra Marcelo Tinelli: "Lo putee bastante"

Jimena Barón se enojó con Marcelo Tinelli y se comunicó con él para descargar su furia y comentarle los motivos de su indignación. Tras haberse peleado públicamente en Twitter por una referencia de Tinelli a Daniel Osvaldo, ex de Jimena Barón, la cantante solucionó su vínculo con el conductor y volvieron a trabajar en conjunto. Sin embargo, ahora un nuevo enfrentamiento vuelve a posicionar a los mediáticos en el medio de la polémica.

El domingo 15 de mayo, Jimena Barón asistió a la gala de los Martín Fierro para representar al jurado de ShowMatch: La Academia. Junto a Pampita, Ángel De Brito, Guillermina Valdés y Hernán Piquín, Barón estaba nominada a la terna de mejor jurado, sin embargo huubo dos ausencias que la indignaron muchísimo: ni Valdés ni Marcelo Tinelli asistieron a la gala que celebra a la televisión nacional.