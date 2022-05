El drama personal que La Joaqui compartió en PH: "Crecí enojada"

La cantante recordó parte de su infancia y adolescencia, y causó conmoción en los televidentes. "La Joaqui" habló sobre sus problemas con las drogas, su vínculo con sus padres y la maternidad.

"La Joaqui" relató su dura historia de vida marcada a través de su relación con sus padres, quienes la tuvieron a una muy corta edad. La cantante de trap se sinceró en PH Podemos Hablar sobre los momentos a los que le tuvo que hacer frente cuando era muy chica.

"Mi mamá es más como mi hermana que mi mamá, nos criamos así. Ella trabaja en un bar y ahorró todo el verano para irnos a vivir a Costa Rica", comenzó su descargo la artista. Y aseguró que en su momento se enojó por la decisión que su madre tomó en relación a irse a vivir a otro país, ya que eso la alejaba de su padre. "Con mi papá tuve una relación rara, no nos conocíamos. No es que no nos queríamos; no habíamos podido vernos mucho y yo estaba muy enojada por eso pero porque no entendía que realmente no se podía", agregó.

Asimismo, "La Joaqui" continuó su relato en alusión al mal pasar económico que debió enfrentar con su madre en algunos momentos. "Crecí enojada y cuando tuve a mi primer nena me empecé a llevar muy bien con mi papá. Siempre lo amé y me da enojo tal vez npo haber podido compartir tanto con él", enunció.

La cantante aseguró que la maternidad le salvó la vida, ya que tenía peligrosos vínculos con las drogas y ambientes tóxicos en su adolescencia. De hecho, al enterarse que estaba embarazada de su primera hija todo cambió: "Lo que logró el cambio en mí fue ser mamá; ni ir a charlas, a médicos, al psiquiatra, ni deja esto o aquello". "Particularmente ser mamá fue lo que me cambió la vida", comentó la artista que se convirtió en madre a sus 21 años.

"Fui a psiquiatra e hice un tratamiento largo. Cuando conocí los medicamentos recetados estuve peor, porque era una persona inestable. Buscaba evadir todo contexto que me llevara a hablar de situaciones con las que no podía lidiar. Consumía cualquier cosa que me bloqueara", agregó "La Joaqui".

El dolor de "La Joaqui" por la muerte de su abuela

La cantante rompió en llanto en el ciclo de Telefe al recordar el momento en que su abuela perdió la vida. "El tiempo no me alcanzó para que ella vea todo lo que está pasando. Por eso es la imagen con la quiero quedarme para siempre", expresó, entre lágrimas, la artista.