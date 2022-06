El drama personal de Diego Peretti: "Tengo una gran angustia"

El actor contó con lujo de detalles un difícil momento que vivió en plena pandemia. Diego Peretti debe abonar millones tras lo sucedido.

Diego Peretti se expresó sobre una difícil situación que debió enfrentar tras haber sufrido una estafa económica. El actor dio a conocer cuál fue la técnica de quienes lo estafaron a través de una operación inmobiliaria en plena pandemia.

"Recién lo puedo expresar ahora gracias a que la institución judicial en este caso está dando cabida a un gran angustia que tengo hace mucho tiempo por estar envuelto en algo que es muy injusto", comenzó su descargo el artista en diálogo con el ciclo Las Dos Últimas de Radio Continental. Y agregó: "Se trata de un desarrollador inmobiliario, se llama Martín Pines que fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, responsable del juzgado Nacional en lo correccional y penal N°12, que vio datos y pruebas como para investigar un presunto delito".

Peretti aseguró que esta persona le vendió dos propiedades a precio cerrado cuando no tenía autoridad para realizar esa movida inmobiliaria. "No le informó al fideicomiso de la operación e integró el dinero en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado", relató el actor que protagoniza Inmaduros junto con Adrián Suar y sumó que Pines se retiró del fideicomiso y le dejó una deuda millonaria que aún está pagando. "A estas pruebas le agregamos cuatro grabaciones que le hicimos a Martín Pines en donde él confirma que nos debe esta plata, que no nos informó a nosotros la forma de pago en cuotas, que no le informó al fideicomiso que nos engañó, y que se iba a hacer cargo de esa deuda", añadió el artista.

