El drama de Thiago en Gran Hermano: "Tengo miedo"

Thiago Medina, joven participante de Gran Hermano, compartió un doloroso descargo y causó conmoción en la pantalla de Telefe. Qué le pasó y cuál es su dura historia familiar de vida.

Thiago Medina decidió revelar su dura historia personal en Gran Hermano. En su segundo día en la casa, el joven participante del reality de Telefe dialogó con algunos de sus compañeros y compañeras y señaló detalles sobre la vida que lleva en González Catán (Provincia de Buenos Aires) y los trabajos que realiza para poder sobrevivir.

En una charla con María Laura, uno de los concursantes más queridos por el público explicó cómo está conformada su familia: "Somos diez nosotros: cinco varones y cinco mujeres. En mi casa vivimos seis (hermanos)". Y comentó: "Es un barrio tranqui, como todo lugar: tiene sus días malos y buenos. Yo no hago quilombos ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos, no pelear".

En tanto, y entre lágrimas, Thiago explicó qué trabajos tuvo hasta el momento: "Dejé de estudiar. Estaba trabajando en el Mercado Central: cargaba, descargaba, atendía, cualquier cosa... Y si no, salía a juntar cartón con el carrito de mi hermana". Sobre su llegada a Gran Hermano, expresó: "Esto me pone re contento. Esto es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos".

Thiago Medina, llorando en Gran Hermano.

Finalmente, el joven participante indicó que le vendría muy bien ganar el reality de Telefe: "Una casita linda me gustaría hacerles. ¿Quién iba a pensar que estaría acá? Hace dos o tres semanas estaba juntando cartón, matándome por unos pesos y ahora estoy acá. Me siento en una peli". Y finalmente, confesó: "Tengo miedo de despertarme mañana y que sea un sueño".

Jey Mammón destrozó a dos participantes de Gran Hermano

Luego de diez años fuera de la pantalla chica, Gran Hermano volvió a Telefe y generó gran emoción entre los usuarios de Twitter, quienes comentaban el minuto a minuto con memes, críticas y chistes. Entre los miles de internautas que opinaban del ciclo, Jey Mammón no se quedó atrás y publicó varios tweets en referencia al programa. Sin embargo, hubo una situación que lo indignó y no quiso dejar pasar el momento.

El conductor de La Peña de Morfi se mostró muy indignado por los dichos de Tomás Holder y Martina Stewart Usher, dos participante de Gran Hermano que hicieron comentarios homofóbicos en sus presentaciones. Molesto por la situación, Mammón hizo un fuerte descargo en su cuenta oficial de Twitter.

"Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia, es decir odio y hace daño, lastima. Lo digo con todo el amor del mundo", reflexionó Jey Mammón. Luego de agradecer por la atención el conductor recibió cientos de respuestas que apoyaban su descargo.