El drama de Julieta Poggio en Gran Hermano: "Estoy harta, es muy feo"

Julieta Poggio vivió un desesperante momento en Gran Hermano y se largó a llorar.

Julieta Poggio se quebró en Gran Hermano (Telefe) y se convirtió en meme en las redes sociales. Esta no es la primera vez que la modelo se larga a llorar en el reality: anteriormente, había llorado porque se le manchó su pollera favorita.

Esta vez, Poggio no pudo ocultar su angustia al notar que le había salido un grano enorme en el medio de la frente. Mientras algunos de sus compañeros le aconsejaron ponerle dentífrico para secarlo, otros le dijeron que era peor, ya que iban a salirle más granos todavía.

Julieta entró en crisis y le dijo a "La Cata", mientras se miraba en un reflejo: "¡No lo quiero tener más, Cata!". "Dejá de estar mirándote todo el tiempo al espejo, ya se te va a ir", le respondió su compañera. "Hace cuatro días lo tengo! ¡Es enorme, ya estoy harta! Estoy harta de tenerlo. Me están diciendo que me van a salir más granos. Es muy feo, lo odio", se quejó, al borde de las lágrimas.

"No te van a salir dos, te van a salir cinco granos, ahora", le dijo Romina, luego de notar que se había aplicado pasta dental. "Ya me saqué la pasta porque todos me dijeron que me iban a salir más granos", respondió Poggio. "No te salen más granos con la pasta, te lo seca, pero bueno", intervino Walter "Alfa". Agustín "Frodo" intentó consolarla y le dijo que ya lo tenía mucho más chico que días atrás, pero Julieta estuvo inconsolable y más tarde, se puso una curita para tapar el grano y lo bautizó "Javier". Miles de usuarios en las redes sociales se sintieron identificados y estallaron los memes.

Los memes por el llanto de Julieta en Gran Hermano tras el grano que le salió