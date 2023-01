El doloroso momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Desconcertado"

Paula Chaves reveló el triste momento que vivió recientemente junto a su marido, Pedro Alfonso. La fuerte situación que vivieron en la obra de teatro "Un Plan Perfecto".

Paula Chaves abrió su corazón y habló en profundidad sobre uno de los momentos más duros de su vida. Además, la conductora reveló la extraña situación que vivió hace poco en torno a esta situación con su esposo, Pedro Alfonso.

Actualmente, Paula se encuentra trabajando en el escenario del Teatro del Lago, de Villa Carlos Paz, dándole vida a la obra cómica Un Plan Perfecto, en la que actúa junto a Pedro. En dicho marco, la mujer que también trabaja a menudo en programas de Telefe recordó a Jazmín de Grazia, una de sus amigas más íntimas que murió hace casi diez años.

Según lo que contó, Chaves reveló un detalle que nadie sabía hasta el momento: su personaje lleva el mismo nombre de su amiga Jazmín. Esta no fue una elección consciente, pero Paula asegura que apenas lo notó, se sobresaltó de la emoción.

"El verano pasado había sido bastante intenso y estar toda la temporada, sin ayuda con los tres chicos, no fue nada fácil. Este año, dije: ´¡No me agarran de nuevo adentro!´", contó Chaves en diálogo con la revista Pronto. Y agregó que ahora que su hija Filipa está más grande, era el momento perfecto para volver a trabajar.

"Aparte acá podés combinar pasar el día con la familia, estar con los chicos, disfrutar e ir a pasear y a la noche vamos al teatro. Está buenísimo poder combinarlo así, a ellos les encanta también y todos la pasamos bien", relató. Fue entonces cuando el entrevistador le sorprendió con una pregunta al hueso: "¿Tu personaje se llama Jazmín por Jazmín de Grazia?’’.

"Eso fue muy loco. Pedro lo escribió, le bajó la idea, le puso Jazmín y cuando me lo contó, le respondí: '¡Ay, Jazmín!'’’, contó la modelo. Y detalló: "Me miró desconcertado y me respondió: 'Me bajó un día y le puse así'. Fue al azar y lo siento re lindo, porque es tenerla cerca a mi amiga. Lo estoy disfrutando y me hace bien nombrarla todos los días a la loca. El personaje de Pedro se llama León. Somos Jazmín y León", concluyó.

De qué murió Jazmín de Grazia, la íntima amiga de Paula Chaves

Jazmín de Grazia fue encontrada sin vida el 5 de febrero de 2012, sumergida en su bañera. La autopsia reveló que la modelo había fallecido a causa de una sobredosis de cocaína y medicamentos psiquiátricos. Su muerte impactó tremendamente en la industria, especialmente entre sus amigos más cercanos, como Paula. "Rebelde sin causa, te vamos a extrañar, no tengo palabras, me duele el alma, me quedo con tu carcajada", escribió Chaves en su cuenta de Twitter.