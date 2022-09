El día que una figura de la TV trató de "dinosaurio" a Mirtha y la diva no se lo dejó pasar

Mirtha Legrand cruzó con todo a un invitado que la trató de "dinosaurio".

Una figura muy destacada de la televisión, hace años trató, de "dinosaurio" a Mirtha Legrand y la diva no se lo dejó pasar. "Me pareció espantoso. Es feo", enfrentó Mirtha a esta estrella de la TV argentina, que no sabía dónde meterse y cómo pedirle disculpas ante las quejas de la diva.

Con una historia extensa en la televisión argentina, Mirtha Legrand tuvo más de un cruce con diferentes invitados a sus mesazas que se convirtieron en momentos icónicos de la pantalla chica. Así como muchos recordarán el famoso exabrupto de "mierda, carajo", Mirtha también protagonizó otros como un insólito intercambio que tuvo con Gerardo Sofovich.

Lo que sucedió hace ya unos cuantos años fue que el legendario productor sorprendió a la diva con una fuerte palabra mientras hablaban de lo autoexigentes que eran. "Hay que exigirse a uno mismo", reconoció la conductora, a lo que Sofovich le consultó si ella no era exigente. Mirtha aclaró que sí y fue entonces que se produjo un inesperado cruce.

"Vos sos una joven...dinosauria", disparó el productor, lento de reflejos y de forma algo inconsciente. Por su parte, Legrand tardó en reaccionar y comenzó agradeciéndole la parte de "joven", pero después notó la otra parte de la frase de su invitado y lo cruzó: "¿Qué me llamaste? A mí no me digas dinosaurio ni loco".

Pese a los balbuceos de Sofovich, el programa continuó de forma amena aunque la diva no olvidó las palabras del productor. Mientras leía los saludos y comentarios de los espectadores, Mirtha insistió: "Me quedé con lo de dinosaurio, me pareció espantoso. Es feo". Entonces, el productor intentó defenderse y le respondió que no era "feo" el término, pero la diva fue inflexible y le replicó que se llamara a él mismo "dinosaurio" pero que no volviera a decírselo a ella.

Quiénes serán los invitados del fin de semana del fin de semana

El próximo sábado 1 de octubre, Mirtha Legrand volverá a realizar una mesaza muy especial que ya se convirtió un clásico. Es que la diva tendrá un mano a mano con Jorge Lanata para hablar de actualidad política, algo que realizó en más de una ocasión en los últimos años. Cabe recordar que Legrand ya adelantó quién es su candidata preferida para las elecciones presidenciales del año próximo: Patricia Bullrich, quien estuvo de invitada en La noche de Mirtha del fin de semana pasado.

Por otra parte, también se confirmó quiénes visitarán a la nieta de la diva en el Almorzando con Juana Viale del domingo. La cuota de actualidad estará a cargo de la periodista María Julia Oliván, quien estará acompañada por la actriz Betiana Blum y los músicos CAE y Rusherking. El autor de hits noventeros como "Te recuerdo" será el encargado del show musical de apertura, mientras que para el cierre del programa se le sumará el novio de Eugenia "La China" Suárez, uno de los cantantes urbanos más reconocidos del momento.