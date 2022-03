El desplante de Mirtha Legrand a Lussich y Pallares al aire: "Me quiero ir"

Mirtha Legrand sorprendió a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares con un inesperado desplante al aire de Socios del espectáculo.

Mirtha Legrand sorprendió al aire a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares con un inesperado desplante. "Me quiero ir", expresó la legendaria conductora cuando la cronista de Socios del espectáculo la retuvo haciéndole preguntas sobre su futuro laboral.

Después de casi dos años alejada de la televisión por problemas de salud y para cuidarse del coronavirus, Mirtha Legrand pudo terminar el 2021 al frente de sus históricas mesazas. Pero el fin de año y el comienzo del 2022 llegaron con dudas sobre la continuidad de los clásicos almuerzos y cenas en la pantalla de El Trece. Es que las conversaciones entre la productora que comanda Nacho Viale y el canal del Grupo Clarín están estancadas, y según distintos medios ya está en negociaciones con otros canales para mudar a la diva y sus mesazas. En ese sentido, Mirtha dialogó con Socios del espectáculo y dejó más dudas que certezas.

"¿Va a volver a la tele?", comenzó preguntándole la cronista del ciclo de El Trece conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a la diva de los almuerzos. Sincera y feliz por visitar el Teatro Colón, Mirtha respondió: "En eso estoy". Así, la histórica conductora confirmó que efectivamente volverá a la pantalla, aunque no aclaró en dónde lo hará, algo que preocupa tanto a las autoridades de la señal del Grupo Clarín como a StoryLab, la productora que maneja Nacho Viale y que se encarga de producir el ciclo de Mirtha.

"No sé, no sé", replicó la conductora cuando la notera le consultó si seguirá en El Trece o se mudará de canal. Algo agotada de las preguntas y de que la retuvieran con más consultas, Mirtha enfrentó a la cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares con un contundente pedido: "Me quiero ir".

Nacho Viale negociará con América TV por Mirtha y alguien más

"Y me animo a decirte que las negociaciones no solamente van a ser por Mirtha", sumó Ambrosino, sin querer brindar más detalles. Pero fue Marcela Tauro quien agregó data a lo que contaba su compañero de piso. La histórica panelista dio el nombre de por quién más negociará Nacho Viale con América TV: "Me están pasando información que Juana Viale haría otro programa". En ese sentido, la periodista reveló que el nuevo programa de la nieta de Mirtha, quien la reemplazó en las mesazas durante su ausencia, se llamaría Pachamama y Juana Viale "no iría con los almuerzos ni las cenas de Mirtha".

"Ella esta cocinando mucho en su Instagram, ¿tendrá que ver con eso?", preguntó Flor de la V, desconcertada con la información que brindaron sus panelistas sobre el futuro de Mirtha Legrand y su nieta. Por su parte, Maite Peñoñori sumó que Juana Viale "tiene mucha conciencia climática", con lo que coincidió Virginia Gallardo al asegurar que Juana se destaca por su "compromiso ambiental". "Va a ir por las provincias", agregó Marcela Tauro, sin mucha más información.