El desopilante mensaje de Lizy Tagliani a su novio: “Disfrutá esa almeja porque es una cada tanto”

Lizy Tagliani hizo reír a su novio Leo Alturria con un ocurrente comentario y el momento se volvió viral.

Lizy Tagliani es una de esos personajes mediáticos que suelen compartir momentos divertidos de su vida personal a través de las redes sociales. Esta vez, la conductora de televisión publicó un video de su novio Leo Alturria en su perfil de Instagram, mientras comían algunos frutos de mar.

En el clip, se puede ver a él comiendo una almeja en un restaurante. “Amore, ¿qué tiene eso?”, le pregunta Lizy en el video. “La única almeja que voy a comer a la noche. Me la voy a llevar y me la voy a guardar”, le responde él bromeando, a lo que Tagliani le contesta: “Disfrutá esa almeja porque es cada tanto”. Debajo, escribió: “Te amo. Gracias por el humor”.

Lizy y Leo se conocieron en 2019 en los estudios de Telefe, ya que en abril de ese año él había ido al set para participar en el programa Minuto para ganar, conducido por Noelia Marzol y Marley. Desde entonces, su relación fue avanzando y todo parecería ponerse cada vez más serio.

La primera vez que Tagliani presentó públicamente a su pareja fue en 2020, durante el programa de Susana Giménez. “Es una relación con compromiso, no por no tenerlo sino porque no hay rótulos y no tengo presiones; tenemos libertad y me siento cómodo en esta relación con derecho a roce”, había dicho Leo en su momento.

“Yo voy a programas, es mi hobbie, y Lizy me fichó en el programa de Nico Occchiato, entonces me llamaron para El precio justo, fui y se acercó a la tribuna y me dijo que era muy lindo. Después me mandó un mensaje por Instagram. Me encaró ella”, relató el novio de Lizy.

Sobre los rumores que lo acusaban de “busca fama”, él expresó: “Dicen que me gusta la fama y yo me siento famoso de antes porque ese camino me lo busqué yo. Vine de Embalse a una ciudad enorme y me mandé a hacer castings y es un orgullo. Ya me sentía allá arriba. Lo que hacemos entre cuatro paredes son cosas nuestras. Que en las redes digan lo que quieran”.

Las críticas al programa de Lizy Tagliani

Recientemente, un participante de Trato hecho, el programa conducido por Lizy Tagliani, ganó dos millones de pesos y decidió donarlo para comedores infantiles y a familias de bajos recursos que realmente necesitan el dinero. “No me gusta ver a los chicos con hambre y frío y la plata va a ir a los comedores. Yo tengo todos los días comida, mis hijos y mi familia”, expresó el concursante.

A raíz de esto, una usuaria de las redes le cuestionó a Lizy cuánto iban a tardar en darle el premio y si se lo entregaban en cuotas. En respuesta, Tagliani le dijo: “Creo que en 90 días.. pero como lo grabamos hace tiempo ya lo debe estar por cobrar. Igual lo voy a ayudar y acompañar a donar así que ya lo mostraré. Qué vida tan triste la del desconfiado jaaa”.