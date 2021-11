El desgarrador relato de Mónica Ayos: "Se me pierde la vida"

Mónica Ayos se sinceró sobre una conducta que no puede evitar cuando transita por la vía pública. La actriz y vedette abrió su razón y demostró una vez más cuán sensible es ante miles de televidentes, ya que su hábito se relaciona con el cuidado de los animales callejeros.

"Nadie me avisó que yo tenía cara de oso hormiguero. Yo sentía que era un oso hormiguero. Me parecía a mi papá. Para mí las personas tienen caras de animales", comenzó su descargo la actriz, en Los Mammones, en alusión a sus complejos con su naríz. Acto seguido, Jey Mammón le pidió a Ayos que dijera qué animales le parecían los presentes en el estudio. La actriz dijo que Silvina (Escudero) parecía una tigresa; Gabriel Schultz, un oso panda, Martina Soto Pose, una coneja y Jey Mammón, un koala.

"Vos tenés algo por los animales", reflexionó el conductor del ciclo, sobre la cercanía de Mónica Ayos con los animales, y ella respondió: "Rescato animales. Una vez llegué a rescatar 25 perros en un día. Yo no puedo ir por la calle mirando perros abandonados porque se me pierde la vida. Voy disfrazada de mis personajes y agarro mis perros y me los llevo".

Así, la actriz reveló la tierna actitud que no puede evitar cada vez que ve a un perro callejero. Luego, reveló que tuvo esa cantidad de animales en un hotel de perros, hasta que pudo encontrarles un hogar a cada uno.

