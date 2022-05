El desgarrador relato de Kate Rodríguez sobre su historia de vida: "Lloré tanto"

La exparticipante de El Hotel de los Famosos contó la terrible situación que vivía en su país.

Kate Rodríguez fue una de las participantes más juzgadas en El Hotel de los Famosos por su carácter fuerte para relacionarse, su seriedad al momento de la convivencia y el nivel de exigencia para con sus compañeros cuando le tocaba ser parte del staff. Pero hasta el momento no se conocía la dura historia de vida que hay detrás de todas esas actitudes que tanto se criticaron. La propia artista contó cómo fue su vida antes de llegar al país y los motivos que la llevaron a emigrar de Panamá.

La bailarina fue una de las invitadas de Carmen Barbieri en su programa Mañanísima y se animó a contar por primera vez detalles de su vida privada que la hicieron ser quien es. Kate Rodríguez contó en primer lugar cuánto hace que vive en el país: "Me vine a la Argentina hace doce años. Me vine a estudiar periodismo, yo estudiaba Comunicación Social en Panamá. Quise terminar la carrera acá, de hecho estudio en TEA. Pero por el trabajo se me complican mucho los horarios".

Kate Rodríguez.

Carmen Barbieri quiso conocer los motivos que la llevaron a tomar la decisión de irse de su país, por lo que Kate Rodríguez reveló: "Hay un tema, en mi caso, religioso en Panamá. Tuve que poner tierra de por medio porque me estaban matando. Mis papás son pastores evangélicos. Una hija como yo no pega mucho con ellos, la verdad. No cuento ni con mi papá ni con mi mamá, qué me puede importar. Tengo amigos (acá en la Argentina), tengo mis padres adoptivos, tengo dos hermanos que elegí".

Kate Rodríguez esa castigada duramente por su padre

Kate Rodríguez se animó a abrir su corazón y contar una anécdota que la marcó por completo cuando era menor de edad: "Yo me fui a un concurso de baile a escondidas, lo gané y mi papá cuando lo vio en el periódico... fue una cosa de que me dio un buen merecido. Entonces yo me dije que nunca iba a poder llegar a donde quería porque iba a estar avergonzando siempre a mis papás. Yo lloré tanto esta situación. Yo estuve doce años sola, pasando doce navidades sola, doce cumpleaños. No hubo un llamado. Yo me hice así, no era así. Es por eso que hoy hay muchas situaciones que no me afectan".

Kate Rodríguez en Buenos Aires.

Eso explica por qué ante algunas situaciones de la vida suele manejarse con mayor frialdad que los demás, tiene que ver con que de muy chica le tocó afrontar situaciones sumamente dolorosas en el seno familiar, por lo que se hizo fuerte de esa forma. Kate Rodríguez era una simple adolescente buscando su camino hacia la felicidad y no tuvo otra opción que irse del país para alcanzar sus sueños.