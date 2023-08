El desgarrador pedido de Silvina Luna a su hermano en su internación: "Permanentemente"

La modelo atraviesa un difícil momento de salud tras una nueva infección. Silvina Luna hizo un emotivo pedido a su hermano en medio de su internación.

Ángel de Brito dio a conocer un fuerte dato sobre el presente de Silvina Luna en su crítica situación de salud. La exparticipante de Gran Hermano le hizo un movilizante pedido a su hermano Ezequiel y el periodista lo contó el público.

El conductor de LAM dialoga con el hermano de la actriz y modelo para saber cuál es su estado de salud y el joven le hizo una profunda revelación. "Los médicos y el hermano tratan de que no vuelva a la situación de tener que sedarla y dormirla. Más allá de la bacteria, que contó acá en el programa, se le sumó la infección del brazo. Me explicaban los médicos que cada cánula que le ponen a un paciente en este estado, es un foco infeccioso", comenzón su descargo De Brito.

"Mucha gente se acerca al hospital para llevarle cadenitas, estampitas, velas, incluso quieren donarle un riñón. La visitan, cuando se puede, gente del medio que no quiere que la nombren y otros que lo hicieron público. Me dicen que permanentemente le pide al hermano por su madre que perdió muy joven”, continuó el periodista de espectáculos, en alusión al pedido de Silvina Luna. La mamá de la modelo falleció en 2008, cuando ella ya era famosa desde hacía siete años.

El triste descargo de Ximena Capristo sobre Silvina Luna

La pareja de Gustavo Conti estuvo como panelista en LAM y se pronunció sobre lo que vive su amiga y excompañera de convivencia en Gran Hermano. "Es inevitable linkear esta situación con la de Silvina. Para mí es muy difícil hablar. No estoy hablando mucho porque esto me hace muy maMe hace muy mal verla como la veo, me hace muy mal que le pase esto por querer verse más linda, como le pasó a Mariano”, reaccionó ante la noticia de la muerte de Caprarola.

"¿Por qué ellos tendrían que pedir disculpas? No hay que pedir disculpas, el que tiene que pedir disculpas es Lotocki. Ellos se hicieron una cirugía para verse bien, no para que te maten o para que te pongan una cosa tóxica en el cuerpo”, cuestionó con hartazgo. Y cerró: “Con Silvina nos conocemos hace 22 años. Ella no necesitaba eso. Pero el año que se operó estaba tan feliz porque se había puesto más cola. Ella se veía bien".