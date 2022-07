El desgarrador momento que atraviesa Soledad Silveyra: "Estoy destruida"

La actriz se mostró muy acongojada por un traumático suceso que vivió. Soledad Silveyra pidió cadena de oración a los televidentes.

Soledad Silveyra no pudo contener las lágrimas tras lo vivido en Mendoza.

Soledad Silveyra quebró en llanto en pleno vivo televisivo y dio detalles del difícil momento que vive tras presenciar un grave siniestro. La actriz de tiras como Amor en Custodia y La Ley del Amor no pudo contener su emoción y pidió cadenas de oración para las personas involucradas en el traumático hecho que vivió junto a su compañera y amiga Verónica Llinás.

Tanto Llinás como Silveyra vivieron una de las peores noches de su vida cuando un auto colisionó contra la puerta del teatro donde habían presentado su obra Dos Locas de Remate e hirió gravemente a personas que las esperaban para tomarse fotos con ellas. "Nosotros estábamos haciendo una foto con una familia teatrista, los empresarios que nos trajeron. Y nos retrasamos por eso. Era una noche maravillosa y abrir la puerta, ¡no lo podíamos creer! Con Verónica estuvimos ahí, con todos los heridos. Nos sacaron a la fuerza, ninguna de las dos nos queríamos ir", comentó la actriz en diálogo con Nosotros a la Mañana.

"Me duele tanto. Hay una chiquita que está grave. Nunca vi una cosa igual... Acá lo que importa es la gente que está mal", continuó la actriz con su desgarrador descargo. Y cerró: "Estoy destruida. Esta imagen nos va a acompañar de por vida… Oremos todos por la gente que está mal, por favor".

Las palabras de Verónica Llinás tras lo acontecido en Mendoza

"No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto", comenzó su descargo la actriz de Viudas e Hijos del Rock And Roll en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron".

Silveyra también se pronunció sobre lo sucedido en sus redes sociales y escribió: "Después de una noche gloriosa terminar así… estamos destruidas. Nos pusimos en contacto con la Directora del Hospital para que por favor nos mantenga al tanto de todos los heridos ya que no nos dejaron quedarnos hasta el final. Abrazo enorme a todas las familias".