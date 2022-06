El desesperante pedido de la familia de Locho Loccisano a El Trece

La familia del influencer rompió el silencio tras las situaciones de agresión vistas en El Hotel de los Famosos.

Los últimos días de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos fueron sumamente exigentes. Su familia salió al cruce de las situaciones de bullying denunciadas recientemente y realizó un desesperante pedido en redes sociales.

La pantalla de El Trece arrasa con El Hotel de los Famosos, pero últimamente está en el ojo de la tormenta por algunas fuertes acusaciones que responsabilizan a la producción del canal. Tan es así, que la familia de Locho Loccisano emitió un comunicado al respecto a través de Instagram.

"De parte de toda la familia Loccisano, pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más a los participantes del reality ni a sus familiares", subrayaron. Días atrás, se inició una campaña en redes en apoyo al influencer y además, se vivió un momento traumático ya que le agarró un ataque de pánico en pleno programa.

"No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en redes sociales", lamentaron desde la familia. Jornadas anteriores, Martín Salwe fue criticado por todos luego de protagonizar un cruce con Locho, hecho por el cual asumió la culpa.

En última instancia, la familia Loccisano brindó un mensaje de agradecimiento por la gente que apoya al joven que participa de El Hotel de los Famosos. "Agradecemos de todo corazón el apoyo y el amor que le dan a Lucas. Pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y una vez más gracias", cerró el comunicado acompañado del emoji de un corazón.

El comunicado de la familia Loccisano en redes

Lissa Vera aniquiló a Martín Salwe al aire de El Hotel de los Famosos

La tensión cada vez es más fuerte en El Hotel de los Famosos y los participantes no tienen miedo a enfrentarse los unos a los otros frente a las cámaras. Al menos esto es lo que sucedió en una de las últimas emisiones del reality, cuando Lissa Vera se plantó ante Martín Salwe y lo expuso delante de los demás compañeros. "Sos soberbio y pedante", fueron las palabras de la cantante luego de votar al locutor para que sea el primer nominado de la semana.

La situación se dio luego de que todos los participantes se enfrentaran a un "cara a cara" para votar al que, según la consideración de cada uno, debía convertirse en el primer nominado a eliminación de la semana. Cuando llegó el turno de Lissa Vera, la cantante votó por Martín Salwe quien luego se la devolvió especificando sus motivos: "Siempre voto por el juego pero esta vez, aunque hayas jugado mal, lo hago por otra cosa. Me dio bronca la actitud que tuviste en todo sentido contra Emily. Espero que cambie en el futuro, porque te quiero". Entonces, Lissa no toleró más.

"Entendiste para la mierda. Te dije que lo que no estuvo bien fue tu actitud. ¿Por qué mi tirás con caca a mí? No te bancás que te digan algo, siempre tenés que ganar pero la vida no es así", lanzó Lissa Vera luego de escuchar las palabras de su compañero y continuó con una seguidilla de acusaciones. "Te pasaste de rosca, sobre todo con Locho. Insultás, no tratás bien", continuó.

"Aprendé a escuchar, porque te va a ir mal acá y en el futuro por los siglos de los siglos", sentenció Vera, pero Salwe se quiso quedar con la última palabra y aseguró que él "ama a las mujeres". "Respeto a la mujer, la valoro. A mi vieja, a mi hermana, a mis amigas, a las trabajadoras de acá, a las que están acá atrás y a vos. Cortala", sentenció el locutor.