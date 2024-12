¿Por qué no hay que pasar por debajo de una escalera y cómo se vincula con el origen del cristianismo?

Por qué no se debe pasar por debajo de una escalera

Hay varios saberes que se van transmitiendo de generación en generación que pocos saben cómo se originaron y con qué finalidad se contó cuando se lo anunció. Uno de ellos es el advierte no pasar por debajo de una escalera si es que no se quiere llamar a la mala suerte en cuestión de segundos. Una tradición que se vincula con el cristianismo.

Si hay algo que las personas buscan evitar de gran manera es que la mala suerte las persiga, por ende algunos toman ciertos recaudos como elegir bien los colores, el pie que usan para levantarse de la cama o no pasar el salero en mano. Son varios los rituales que existen para no atraer a las noticias negativas.

"El origen de esto se encuentra en que varias religiones tienen un concepto de trinidad, particularmente del cristianismo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, se representan un triángulo, y al adosar una escalera contra una pared forma un triángulo. Por lo tanto, ingresar por ese hueco es pisar terreno sagrado. Es violar la deidad", Néstor Armando Alzate, periodista, en su canal de YouTube.

Por otro lado, la mala suerte de pasar por debajo de una escalera se puede vincular con la muerte de Jesús, debido a que al momento de bajarlo de la cruz se tuvo que hacer uso de este objeto. Esto provocó que se forme un triángulo que para la tradición cristiana es considerado como portador de malas energías.

Sin embargo, la respuesta más terrenal recomienda que no se debe pasar por debajo de una escalera por el simple hecho de no poner en riesgo a la integridad del cuerpo. No siempre pasa, pero puede suceder que un obrero se encuentre arreglando una pared y que se le caiga alguna herramienta o se desprenda un pedazo de escombro. También existe la chance de que un pintor esté aplicando una mano de pintura y que algunas gotas caigan sobre una persona.

¿Por qué no se aconseja barrer de noche y qué vinculación tiene con la mala suerte?

Otra creencia que se escucha mucho entre las personas es que no se debe barrer de noche sin importar lo que haya sucedido, debido a que se está convocando a la mala suerte o eliminando la fortuna del hogar. Se aconseja esperar a la llegada de la luz natural para evitar noticias negativas.

Dependiendo la cultura, barrer de noche se vincula con las brujas y la magia oscura. En tanto que en algunas partes de África no se aconseja llevar a cabo esta actividad porque se estaría alejando la prosperidad para los habitantes de un hogar, además de generar ciertos problemas económicos.

En lo que respecta a una explicación racional, la acción de barrer provoca que ciertas partículas de polvo queden flotando en el aire y si nos encontramos descansando van a poder ingresar con facilidad al organismo. Algo que podría desatar problemas respiratorios. Lo mejor es llevar a cabo la actividad cuando uno se encuentra activo y con las ventanas de la casa abierta.