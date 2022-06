Preocupación por la salud de Locho en El Hotel de los Famosos: qué le pasó

Locho Loccisano protagonizó una triste situación en El Hotel de los Famosos y en la producción hubo preocupación por su estado de salud. Qué le pasó al participante del programa de El Trece.

Locho Loccisano atraviesa una situación sumamente preocupante. Durante el "Desafío de la H", que tuvo lugar el pasado lunes 6 de junio, el participante causó conmoción en la producción de El Hotel de los Famosos, donde se desplomó tras la difícil prueba que tuvo que realizar frente a Militta Bora. Como consecuencia, en la producción reaccionaron rápidamente y debieron asistirlo con un médico.

En plena transmisión de El Trece, Locho logró evitar la eliminación del reality. Sin embargo, los nervios y las presiones del certamen en el que denunció que sufre de bullying por parte de "La Familia" le jugaron una mala pasada. Una vez finalizado el desafío, pidió a gritos: "¡Un médico!".

Consciente de que Locho no podía respirar bien, Martín Salwe exclamó: "¿Qué te pasa, Locho? ¡Ayuden a Locho, por favor!". Por su parte, el conductor "El Chino" Leunis reforzó: "Suban, chicos. Suban por favor. ¡Un médico!". En tanto, el mediático expresó: "Entro en pánico por un montón de cosas. Primero por el estrés y por la angustia que estoy teniendo últimamente".

Con lágrimas en los ojos, Loccisano advirtió: "Estoy bien". De todas formas, aclaró: "Me quiero ir a mi casa". Por su parte, Militta trató de tranquilizarlo y contenerlo con unas cálidas palabras: "Ganaste. Tranquilo, tranquilo... ganaste. Dale, ¡vamos!". De acuerdo a lo que indicaron luego, el joven participante tuvo ataques de pánico.

El drama de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

En una charla íntima con Militta Bora en la habitación, Locho Loccisano descargó todo su dolor a través de un desgarrador relato. "A mí no me incluyen ¿viste que me siento y no hablan? No me incluyen, me excluyen", expresó conmovido. Mientras tanto, la artista lo observaba en silencio, el influencer sostuvo: "Ya no aguanto más". En diálogo con las cámaras, añadió: "Miren capítulos para atrás, todo lo que fue la convivencia, no me merezco tanto maltrato".

Al respecto, su compañera le dijo que ya había "mala onda" desde que ingresó. "Yo dije bueno... te metés al barro y que nada te afecte". "Pero yo estoy hace un mes y medio y peor antes. Antes aunque sea me puteaban, ahora ni eso", respondió Locho.

Militta le sugirió hacer otras actividades que lo despejen del mal momento, pero para él no fue buena idea. "¿Qué hago, dibujitos? No puedo hacer nada. Caminé 300 veces todo. Le hablé a todos los pájaros", indicó.