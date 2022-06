Martín Salwe y una fuerte confesión tras su exabrupto con Locho Loccisano: "Perdí el control"

Luego de tumbar a su compañero en un juego y enfrentarse a la conducción, el locutor se sinceró sobre este suceso en el que "se desconoció".

Luego de haber hecho trampa en un juego y lastimar a Locho Loccisano como consecuencia, Martín Salwe rompió el silencio en El Hotel de los Famosos e hizo una fuerte confesión sobre el exabrupto. Desde que el movilero ingresó al programa, la mayoría de sus compañeros lo dejaron de lado, pero Salwe se mostró especialmente reacio a su presencia y se lo hizo saber cada vez que pudo. Sin embargo, en una de las últimas emisiones, su bronca llegó a un límite y el locutor habló sobre el tema: "Perdí el control".

En la emisión del martes, Martín Salwe se convirtió en el primer nominado a la eliminación luego de haber jugado sucio y atacar a Locho Loccisano sin razón. Por este motivo, el locutor no formó parte del desafío de staff, pero si se acercó a ver cómo sus compañeros de equipo competían para definir quién sería el segundo nominado de la semana. Sin embargo, antes de que iniciara el juego, Salwe se tomó unos minutos para reflexionar sobre su actitud del día anterior.

"Me puso muy triste lo de ayer, la reacción con ustedes y también con Locho. La verdad es que no me reconozco de esa manera ni cerca", comenzó por decir Martín Salwe dirigiéndose de forma directa a Pampita y a "El Chino" Leunis. "En la vida no soy así, pero bueno son momentos y ayer perdí el control", continuó el locutor.

"Quiero retomar ese control y el temple. Volver a parecerme al Martín del principio, no el insoportable quédense tranquilos, a no estar aburrido, tener cosas que hacer, pero su volver a ser un Martín más copado, más alegre", sentenció el exlocutor del Cantando 2020. De esta forma demostró que quería tener un rotundo cambio de actitud dentro del relity show hasta que le permitiera la competencia.

El Chino Leunis se sacó contra Martín Salwe como nunca antes

Martín Salwe quedó a la deriva en El Hotel de los Famosos y se prepara para vivir días difíciles dentro del certamen. Las internas son cada vez más visibles y hubo un claro complot del grupo en la edición de el martes por El Trece. Además, mantuvo un fuerte cruce con Leandro "El Chino" Leunis y Pampita al final de la competencia.

El Hotel de los Famosos vive semanas de muchísima tensión y el número de participantes es acotado. Lo sucedido con Martín Salwe reflejó la disolución del grupo "La Familia", encabezado por Alex Caniggia y "Chanchi" Estévez. En primera instancia, Alex se mostró enojado y cansado por tenerlo aún en el equipo y fue contundente a la hora de referirse al locutor. "¡No lo quiero más en mi equipo! ¿Sabes cuando llegue el cara a cara como va nominado?", lanzó el mediático.

Posteriormente, tuvo un fuerte cruce con "El Chino" Leunis por dos situaciones: tras perder el reto, se la agarró con el conductor y con Pampita diciéndoles "son dos pelotudos ustedes"; y luego, se sacó el micrófono para hablar de algo privado con Alex. "Estás atravesando el límite", dijo Leunis.

La tensa jornada no culminó ahí para Salwe ya que fue nominado, y en complemento, "Chanchi" Estévez y Sabrina Carballo charlaron en privado destrozándolo. "Lo que se vio de Martín fue que cuando salió con Silvina [Luna] no le gustaba pero le servía para él. Y después Emily, era como que no le gustaba tanto pero bueno... hace mucho para la cámara y para mí eso es falso", sostuvo el exfutbolista.