El desesperante momento de Damián Betular en Masterchef que provocó susto: "¿Estás bien?"

Damián Betular vivió un momento que asustó a todos en Masterchef mientras probaba el plato de una participante. Qué le pasó al jurado del programa de Telefe.

Damián Betular protagonizó un momento tenso en Masterchef, en medio de la devolución a María Sol, una de las participantes. El jurado del reality show de cocina advirtió a sus compañeros lo que le estaba sucediendo, se tomó la cabeza y asustó a todos en Telefe.

El jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis se encontraba en la etapa de devolución hacia los participantes. En el caso de María Sol, la joven hizo un tofu marinado en aceite de coco con cremoso de palta y vegetales. En el plato también había jalapeño y eso fue lo que descolocó a Betular, el primero en degustar.

"No me pareció tan picante, le saqué la semilla", dijo la joven en el momento en que Betular le dio un bocado al plato. Cuando llegó el turno de Donato De Santis, el pastelero lo interrumpió, ya que no pudo ocultar su malestar por lo picante del jalapeño. "Lo que pica...", lanzó agarrándose la cabeza.

"No pensé que iba a picar tanto", respondió María Sol entre risas mientras el jurado suspiraba para evitar que el picor se intensifique. "¿Querés agua? ¿Estás bien?", le preguntó el chef italiano. A pesar de esa situación, recibió comentarios positivos. "Hay una buena elección, utilizaste muchos ingredientes. Hubiera puesto un poco más de tofu. Por ahí con el jalapeño hubiera hecho unos cubitos chiquitos o lo hubiera desparramado un poco en vez de poner un pedacito bastante generoso... creo que es más jalapeño con tofu que tofu con jalapeño. Pero el sabor me gusta", expresó Betular.

Damián Betular reveló al aire su talento oculto fuera de la cocina

Damián Betular sorprendió a todos los espectadores de Masterchef al revelar al aire cuál es su talento oculto fuera de la cocina. "Vacié una máquina en el 94", le aseguró el reconocido pastelero a uno de los participantes del popular certamen de cocina que se emite por la pantalla de Telefe.

Cada programa de Masterchef es una oportunidad para conocer un poco más no solo a los participantes sino también a todo el jurado, muy querido por el público en general. Algo así sucedió en una de las últimas emisiones de la competencia gastronómica cuando Damián Betular se acercó a la estación de Juan Francisco Moro en el jueves de última chance.

"Día nublado en la playa a mí me encanta. Porque yo no soy muy de la playa, entonces la amo en los días de lluvia", le comentó el pastelero al participante oriundo de San Bernardo, donde trabaja como guardavidas en la playa. Intrigado, Juan Francisco le consultó a qué iba a las ciudades balnearias.

"Mi amor, vacié una máquina en el 94", aseguró con suficiencia el pastelero, dando a entender que tenía un talento oculto. Entonces, el guardavidas arriesgó que "hay una técnica" para conseguir los peluches. "Yo tengo una, después te la cuento. No la digamos al aire", lo cortó el jurado. Pero Juan Francisco dudó de sus habilidades y acotó por lo bajo: "Yo, por las dudas, no le voy a contar cuál es mi técnica".