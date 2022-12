El desconsolado llanto de Nicki Nicole en Telefe: "Nos está viendo"

La cantante no pudo contener las lágrimas y se mostró visiblemente afectada en su visita a La Peña de Morfi.

Nicki Nicole protagonizó un emotivo momento en Telefe y sorprendió a sus seguidores con un especial relato familiar. La cantante no pudo contener las lágrimas ante un gesto particular que tuvo la producción y aseguró que "lloraba de emoción y no de tristeza".

La situación se dio durante la visita de la intérprete de Wapo Traketero a La Peña de Morfi, ciclo que conduce Jey Mammón por la pantalla de Telefe. Allí, la cantante rosarina brindó un mano a mano exclusivo con el animador, pero no se esperaba que, en medio de la entrevista, la producción la sorprendiera con un video exclusivo con un saludo de su abuelo.

En esta carta abierta, el abuelo de Nicki hizo referencia al éxito de la joven en la industria musical, en vínculo que mantienen a pesar de la distancia y en el legado familiar que trataría de cumplir. Al ver este saludo tan especial, Nicole no pudo evitar quebrarse en llanto por la emoción que le generaba ver a su abuelo a través de la pantalla.

"No iba a llorar. No se preocupen, lloro de emoción, no de tristeza. Me emociono porque hace mucho que no veo a mi abuelo y, aunque sea poder verlo y saber que él está ahí a pesar de la distancia, para mí es clave", empezó por decir Nicki Nicole mientras se secaba las lágrimas. Además, añadió: "La última vez que lo vi fue hace un año en el Gran Rex, donde hice una canción especial que se llama Perdido, que es un tango y él siempre me pide hacer".

Por otro lado, la cantante profundizó sobre lo mucho que le cuesta mantener la relación con su abuelo a través de las redes y le prometió que pronto iría a verlos. "Siempre que lo veo es por videollamada y cuesta mucho porque no entiende cómo una persona puede estar del otro lado de la pantalla. No saben lo que esto significa esto para mí", enfatizó. Por último, concluyó: "Abuelo, si estás ahí, te voy a ver en las Fiestas. Te amo con todo mi corazón. Sé que la abuela también nos está viendo desde arriba".

Telefe da de baja uno de sus mayores éxitos

Telefe fue uno de los canales que más éxitos cosechó durante el 2022. En vistas de la llegada del 2023, el canal de las pelotas ya tiene planeado sus contenidos para el nuevo año y así intentar seguir a la cabeza del rating frente a su competencia. Sin embargo, recientemente se conoció que dejará de emitir uno de sus mayores éxitos y generó gran conmoción.

Se trata de La Peña de Morfi, el exitoso ciclo dominical que, tras la muerte de Gerardo Rozín, quedó a cargo de Jey Mammón y Jésica Cirio. El programa gastronómico y musical se convirtió en uno de los más vistos de los fines de semana gracias a las entrevistas a famosos, los shows en vivo y las recetas inspiradas en la tradición argentina. Sin embargo, se confirmó que tiene fecha de caducidad.

Según dio a conocer el Diario Show, el programa finalizará el domingo 18 de diciembre, justo antes de las fiestas. Esta decisión se tomó para "dejar descansar el formato" durante el verano y, una vez que vuelva a iniciar el año, decidirán si regresa o no el ciclo.

Mientras tanto, La Peña de Morfi presentará el próximos domingo a grandes invitados para empezar a cerrar el año. Como protagonista principal estará Palito Ortega quien tendrá una entrevista mano a mano con Mammón. Además también irán Nicki Nicole, Flor Vigna, el grupo Las Voces de Orán, a Damián Córdoba y a Dos Más Uno.