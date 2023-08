El desconocido calvario de salud de Silvina Escudero: "Me operé"

La bailarina habló de su situación de salud que alarmó a su familia. Silvina Escudero reveló algunos detalles de la compleja operación a la que se sometió.

Silvina Escudero habló por primera vez sobre cómo vive un problema de salud que atraviesa y contó la tajante decisión que tomó respecto de su familia. La ganadora de Bailando por un sueño 2009 habló sin tapujos sobre el mal momento que vivió y la compleja intervención quirúrjica a la que se sometió.

La artista está desde hace algunos años algo alejada en los medios de comunicación, en comparación de la masiva exposición que supo tener en el auge de su carrera. A pesar de esa realidad, Escudero trabaja en sus redes y contó cómo está su vida hoy, después de someterse a una operación que la tenía asustada.

"La llamé a mi hermana, le dije qué quería qué haga si a mí me llegaba a pasar algo. A Fede también, pero él no me quiere escuchar cuando se lo digo, y son cosas que pueden pasar", reveló Escudero tras ser consultada por la periodista Tatiana Schapiro en Infobae sobre el problema de salud que vivió en los últimos meses. Y sumó: "Hablé poco, no quiero entrar en qué me pasó y qué es lo que tengo. Pero sí, todo este año fue un poco difícil con algunas cosas que me estaban pasando de salud y hace un par de semanas me hice la cirugía, me operé". De todos modo, aclaró que "salió todo bárbaro".

Silvina contó que su complicación de salud, sobre la que no dio demasiada información, comenzó a finales del año pasado: "Yo no lo demuestro y siempre trato de mostrar lo mejor porque todos en la vida pasamos momentos malos y hay que salir". "Pero sí, muchos laburos no pude hacer. Y lo que me preguntabas específico, de la cirugía: creo que tenía que ver con el miedo de una cirugía de tres, cuatro horas, que me seden, la anestesia general que te hacen. Me daba miedo eso", agregó.

Silvina Escudero y el negocio de vender fotos de pies

"Yo no entendía. Estaba en otra empresa, Divas Play, terminé el año pasado, hice creo que seis meses. Y le pregunté a Cande Tinelli, que ella está en Only. A mí me gustan los pies, yo me los cuido. Empecé a interiorizarme. ¿Si yo te digo 'poné una foto sexy de tus pies', sabés cómo hacerlo? Ni idea", comenzó su descargo al respecto. Y cerró: "No sabía qué les gusta: la planta, el arco, el tobillo, los dedos. Y te tiro una frase: sock soft. Es como que le hacés un striptease al pie. Un video sacándote la media".