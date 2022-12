El desconocido calvario de Martín Bossi: "Empezó a ser grave"

El actor e imitador sorprendió al hablar de un tema que le generó angustia durante mucho tiempo. Martín Bossi abrió su corazón ante los televidentes.

Martín Bossi se sinceró sobre el motivo por el que dejó de disfrazarse en los escenarios a la hora de hacer imitaciones y sorprendió con su descargo al respecto. El actor que cobró notoriedad con sus participaciones en ShowMatch contó qué aspecto de su profesión le generaba angustia.

El artista dio a conocer que dejó de usar pelucas y de caracterizarse de los personajes que interpretaba en sus shows y soltó: "No digo que sea un género menor, es algo personal. El día que me di cuenta de que me aplaudían por no ser yo, empezó a ser grave para mí. Y medio peligroso. Cuando empecé a ser yo, a hacer mis espectáculos hablando, contás un poco cómo ves el mundo vos, desde tu perspectiva".

"Empecé a sentirme muy feliz y a alejarme de la sátira. Puedo hacerlo con mi cara, pero no más pelucas, no más esconderme. Fue una etapa muy linda de la cual no reniego, pero gracias a Dios hace mucho tiempo mi búsqueda es otra", concluyó el humorista en diálogo con Dante Gebel en su ciclo de El Nueve.

La reacción de Martín Bossi ante la acusación de Momi Giardina

La actriz y bailarina habló sobre la relación de amor que mantuvo con Martín Bossi y reveló por qué el final de la misma fue muy difícil para ella: "Una mierda. Estuvimos casi cuatro años, fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos y todo cuando me separé. No, fue así. Hoy lo adoro, pero yo estaba muy enamorada. Yo estaba haciendo teatro con Gasalla en el Maipo, yo era su bailarina. Y estaba en el camarín leyendo una revista y leo: 'La nueva pareja: Martín Bossi y Fernanda Iglesias'. O sea, era mi pareja, mi novio".

La propia Fernanda Iglesias habló en público sobre este tema y enunció: "No me dijo que eran pareja pero sí vivía hablándome de ella. Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué. Hasta que una madrugada, me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije ‘resolvé tus cosas’ y se terminó la historia entre nosotros".

Martín Bossi se refirió a las declaraciones de su ex e intentó limpiar su imagen: "Ella es una gran narradora, una gran adornadora y yo la respeto porque le está yendo muy bien adornando. Pasa que se le fue la mano".