El periodista contó qué pasó después del cruce en PH.

En la última emisión de PH: Podemos Hablar, Paulo Vilouta tuvo un fuerte cruce con Andrea Rincón por el consumo de drogas. Cuando el periodista deslizó que "no todos" pueden salir de las adicciones, la actriz cuestionó estas declaraciones y le pidió "como adicta" que manifieste que "todos pueden salir". Y tras este encontronazo, fue el propio relator deportivo quien confesó qué fue lo que pasó tras este episodio.

En Los Ángeles de la Mañana, Vilouta reconoció: "Uy, se armó un lío. Nos ha pasado a todos que conocemos gente que no sale y yo tuve amigos que me decían ‘no, yo esto lo regulo’. Y cada día estaban peor. Entonces, no podemos dar un mensaje y esa persona dice ‘Mirá, estos, que conocen del tema, dicen que entro y salgo cuando quiero’. Y, lamentablemente, no salís cuando querés. El clima fue muy bueno, porque se graba y yo no quería confrontar con ella, pero no estoy de acuerdo en los medios con evangelizar las drogas porque les arruinó la vida”.

“Yo no me había dado cuenta de esta discusión tan potente hasta que el sábado me empezó a escribir tanta gente y las redes, que tuvo mucha repercusión el programa”, agregó Paulo Vilouta, comprendiendo la magnitud de su debate con Andrea Rincón una vez que el programa de Andy Kusnetzoff salió en el aire de Telefe el pasado sábado 8 de mayo.

A su vez, Vilouta añadió: “Andrea le hablaba a un sector de gente que, estando con la adicción, puede salir, y yo propongo que aquel que no entró, que no entre, porque no es fácil salir. Yo conozco más gente que no salió de la que pudo salir. Si fuera tan fácil, hay gente que podría dejar de fumar en 15 minutos”.

Explosivo cruce entre Andrea Rincón y Paulo Vilouta en PH

En PH: Podemos Hablar los invitados se encontraban hablando de las adicciones y de sus experiencias en cuanto a las mismas. Fue entonces cuando Paulo Vilouta expresó en voz alta que "no todos" pueden salir de esta situación y Andrea Rincón lo paró en seco. "No está bueno lo que decís", le manifestó la actriz, quien pudo recuperarse de su situación e invitó al periodista a modificar su mensaje.

"No está bueno lo que decís, todo el mundo puede salir. No es fácil, porque todo el mundo puede salir. Es contraproducente lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que tienen este problema y piensan que no pueden salir. Me parece que es el mensaje que tenemos que dar los comunicadores sociales a la gente es que sí se puede salir", aseguró Andrea Rincón, quien también estaba siendo escuchada por Sofía Gala, que pasó por una situación similar a la de su colega.