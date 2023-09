El conflicto que nadie sabía de Julieta Poggio con Telefe: qué hay detrás de su renuncia

Julieta Poggio anunció su salida de Telefe, donde estaba en el programa Fuera de joda que se emitía por el canal de streaming. La historia detrás de su renuncia que generó un conflicto tácito con la señal.

Julieta Poggio es una joven de 21 años que saltó a la fama en la farándula, el teatro y el modelaje tras su participación en Gran Hermano. En las últimas horas, se convirtió en tendencia por haber renunciado al programa Fuera de joda que se emitía por el canal de streaming de Telefe para abocarse a otros compromisos laborales, pero hay una historia detrás que indica la aparición de un conflicto implícito con la señal.

Es común que después de un reality show con tanta exposición como Gran Hermano a los participantes les cambie la vida. Esto es lo que le sucedió, por ejemplo, a Julieta Poggio, quien de niña había tenido un roce con el espectáculo, cuando trabajó en diversas publicidades y estuvo en películas con Nicolas Cabré y Luisana Lopilato. De hecho, su hermana Lola estuvo en la serie ATAV, interpretando a Mirtha Legrand y en Solamente vos con Adrián Suar.

Ni bien salió de Gran Hermano, le llovieron propuestas laborales. Entre ellas, aceptó trabajar en teatro, también para hacer algunas publicidades y como modelo. En paralelo, estuvo en el programa que se emite por el canal de streaming de Telefe llamado Fuera de joda junto con sus excompañeros del reality show Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila "La Tora" Villar.

Sin embargo, la joven de 21 años tomó la decisión de renunciar al mencionado programa del canal de las pelotas por compromisos laborales, teniendo en cuenta que está en la obra teatral Coqueluche junto a Betiana Blum. Sin embargo, la oferta más jugosa era la del Bailando 2023 con Marcelo Tinelli en América TV. De hecho, en los últimos días, corrió fuertemente el rumor de que se podría sumar al ritmo de salsa de a tres, pero esto no será así.

Por qué Julieta Poggio no se puede sumar al Bailando 2023

Según pudo averiguar El Destape, a Julieta le encantaría sumarse al Bailando 2023, pero Telefe no la suelta por contrato. Cabe recordar que los ex participantes de Gran Hermano aún tienen contrato con el canal y no es sencillo que se incorporen a otros proyectos televisivos.

Además, Tinelli ya cuenta con Alexis "El Conejo" Quiroga, Coti Romero y Juliana Díaz como participantes, número suficiente para Telefe. Sumado a eso, tanto Julieta Poggio como Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, son tres indispensables y resulta difícil que Telefe los libere tan fácilmente.

Si bien todavía falta para que llegue el ritmo de la salsa de a tres en el Bailando 2023, ya se generó un conflicto interno entre la joven y el canal por este impedimento. Los ex participantes de Gran Hermano tienen que respetar un contrato de 5 años de exclusividad con Telefe. Caso contrario, deberán pagar una abultada suma de dinero.

No es Paula Chaves: quién va a reemplazar a Pampita en el Bailando 2023

Pampita es una de las figuras de la farándula que hace muchos años es contratada por Marcelo Tinelli para ser jurado de Bailando 2023. Sin embargo, en esta edición 2023 del reality show, la modelo confirmó su salida momentánea por motivos laborales. Si bien se rumoreaba que Paula Chaves iba a ser su reemplazante, el conductor y la producción eligieron a otra persona.

Tinelli deberá acostumbrarse a la ausencia de Pampita por un largo tiempo. Es que la jurado del Bailando 2023 ya tenía cuatro viajes pautados desde antes de ingresar al programa: por un lado a Nueva York, luego al Interior de la Argentina, a México y a los Premios Martín Fierro Miami.

En el mundo de la farándula se rumoreó fuertemente que Paula Chaves iba a ser la reemplazante, pero esto no será así. Finalmente Tinelli optó por Aníbal Pachano, quien volverá al reality show después de varios años en la emisión del jueves 28 y viernes 29 de septiembre por América TV.

"Mis compañeros se van a enterar ahora, a Polino y Moria no pude avisarles por WhatsApp, pero quien reemplaza este jueves y viernes a la señorita Pampita es nada más y nada menos, que ya pasó por todos los lugares del Bailando, el gran Aníbal Pachano", reveló Ángel De Brito en LAM. Sumado a eso, se filtró que también habría jurados rotativos y es por eso que se espera que haya otras figuras del espectáculo suplantándola.