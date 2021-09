El comentario golpista de Bonelli contra la democracia argentina

El presentador de televisión habló sobre la coyuntura política del país y lanzó un desafortunado comentario al respecto. Marcelo Bonelli derrapó con su latiguillo.

El periodista Marcelo Bonelli hizo alusión a la situación sociopolítica de Argentina y lanzó algunos polémicos comentarios al respecto. En su descargo, el conductor de televisión se refirió de manera directa a las posibles soluciones del país ante el porcentaje de pobreza actual y causó revuelo por una acotación sobre la democracia.

“Yo la veo complicada, porque la dirigencia política en general, que son los que elegimos para que gobiernen, no tienen un plan, no sabemos hacia dónde van, hay cosas elementales que ocurren en otras partes del mundo, no te digo en Francia, Inglaterra, Estados Unidos o en Japón, te digo en América Latina, que la Argentina no encara a resolver, y entonces todos los días estamos un poquito peor”, comenzó su descargo el periodista de TN, en diálogo con Infobae.

Bonelli continuó con su mirada pesimista sobre el futuro de Argentina y agregó un fuerte comentario en alusión tema: “Vivimos en una sociedad inviable democráticamente porque no podés llevar adelante un país con 40% de pobres. Y veo que nadie se ocupa del tema. En conclusión, yo aspiro de los dirigentes políticos, de todo el arco político, una prioridad en eso”.

“En los últimos 10 años, los políticos fueron por la grieta porque eso les daba un rédito electoral. Pero yo creo que si no solucionamos el problema de la grieta va a ser muy difícil resolver ese y otros problemas. Cuando yo hablo de otros problemas, me refiero a problemas estructurales: la educación, la justicia, la sanidad”, concluyó su análisis el periodista.

El periodista comenzó a trabajar en A Dos Voces en 1993.

Marcelo Bonelli y sus comienzos en la TV

En el mismo reportaje, Marcelo Bonelli hizo alusión a sus primeras incursiones en TV y lanzó: “Lo que más me costó fue la cámara. Acostumbrarme a la cámara. A lo que ahora ya para mí es como un paisaje habitual y ni le presto atención, me costó. Y el miedo al ridículo, superar eso. Ahora me equivoco, por ahí, mucho más que antes porque soy más descuidado que antes, pero lo vivo con naturalidad”.

“Sé mis defectos y los asumo. Empecé conduciendo A dos voces con Luis Majul. Después, a los tres años, él se fue al noticiero de Canal 9, y estuve con Gustavo Sylvestre mucho tiempo, 14 años, y ahora estoy con Edgardo Alfano”, agregó, para cerrar, el periodista.