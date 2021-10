El comentario filoso de Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Flor Vigna

Ángel de Brito se mostró escéptico con la nueva relación entre Luciano Castro y Flor Vigna.

Ángel de Brito, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) opinó sobre el nuevo romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, que se confirmó hace apenas algunos días. En las redes sociales, causó tanto furor que sus nombres se convirtieron en tendencia, y otras figuras públicas, como Carmen Barbieri y otros panelistas, manifestaron su emoción por la nueva pareja. Sin embargo, de Brito tuvo una opinión muy diferente.

Al periodista de LAM le llegó una información de una fuente cercana y empezó a leerla en voz alta. “Cuando los dos concretaron con la serie de la tele, ahí comenzaron a hablar. Hace unas semanas, se empezaron a relajar en público”, comenzó Ángel. “Se empezaron a mostrar, por ejemplo, en el gimnasio, como dijo la amiga de Maite Peñoñori, y le contó que andaban a los besos. Dejaron que fluya, se están conociendo y sienten que esconderse es una macana, si no tienen nada que ocultar”.

Por último, agregó: “Alguien que lo conoce a él me dice: ‘pinta noviazgo mal, están re metidos”. Mientras Yanina Latorre opinó que le encantaba cómo quedan juntos Luciano Castro y Flor Vigna, de Brito primero comentó: “A mí me gusta la pareja, la verdad”. Por otro lado, reconoció que sus estilos de vida y perfiles son demasiado diferentes y se contadijo al instante: “Para mí no pegan mucho”, reflexionó.

Luciano y Flor se conocieron en un gimnasio, ubicado en Vicente López, en donde entrenaban juntos. Empezaron a hablarse porque fueron convocados para un mismo proyecto actoral, y poco a poco, sus conversaciones subieron de nivel e intercambiaron WhatsApps. Más tarde, tuvieron su primera cita: una merienda en sus casas. Dos meses después, se cansaron de ocultar su amor y decidieron besarse en público, si es que les surgían las ganas, para no reprimirse nada.

Recientemente, Luciano Castro salió a hablar públicamente sobre su nueva relación con Vigna y contó que, en un comienzo, ella no le prestaba nada de atención. “La saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella estaba en la suya haciendo gimnasia. Me cambié de gimnasio por laburo y después empezamos a escribirnos”, sentenció.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre su nueva relación con Luciano Castro?

Estefanía Berardi fue una de las primeras en contar la noticia en Mañanísima. Durante el programa, la periodista contó todo sobre su conversación con Flor. Según ella, tuvieron química instantánea. “En un momento se ve que Luciano Castro se flechó con Vigna, le pidió su WhatsApp y le mandó un mensaje y la invitó a merendar. El primer encuentro fue ese, una merienda. Se juntaron en la casa de Flor, fue la primera vez que se vieron fuera del ámbito del gimnasio. Lo que me dijo Flor es que fue un flechazo especial”.