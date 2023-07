El comentario de Mariel Di Lenarda sobre Andrea Taboada que enfureció a Yanina Latorre

La periodista ganadora del Martín Fierro a Mejor panelista tuvo que elegir entre Yanina Latorre y Andrea Taboada y su respuesta logró la furia de la "angelita".

La fiesta de los Martín Fierro dejó a Mariel Di Lenarda con un galardón y un amargo recuerdo debido al ataque que recibió en medio de una nota con LAM (América TV), cuando el cronista Santiago Sposato le reprochó haber ganado el premio antes que Yanina Latorre. Pasadas dos semanas de la polémica que logró que decenas de figuras se solidarizaran con Di Lenarda, la periodista debió elegir entre Latorre y Andrea Taboada, lanzó una contundente respuesta y logró la furia de la "angelita".

Invitada al ciclo La tarde del 9, el magazine conducido por Tomás Dente y Pía Slapka, Mariel debió elegir en un juego con quién se quedaba entre Yanina Latorre y Andrea Taboada y no dudó en afirmar: “Yo la quiero a Andrea Taboada. Descarto a Yanina y me quedo con Andrea. La quiero porque la quiero, porque la conozco, porque es ‘del palo’, porque es locutora, y porque es de las que rema hace millones de años. La quiero a Andre”.

Luego de marcar su posición a favor de Taboada, la periodista señaló que a la pareja de Diego Latorre “también la elegiría, porque nunca trabajé con Yanina”. Además, explicó las razones por la que eligió a Andrea Taboada y apuntó: “El medio es una cosa, y yo me siento colega de Andrea como locutora, ni siquiera como panelista. La conozco de la época de Radio del Plata, hace millones de años”. En tono cómplice, Tomás Dente se sumó a la posición de su invitada y lanzó un corto mensaje contra Yanina Latorre: "Elegiste atinadamente”.

La dura respuesta de Yanina Latorre a Mariel Di Lenarda

Afiladísima, Yanina Latorre se sumó a las repercusiones de los dichos de la acreditada a la Casa Rosada y los retrucó con un fulminante tuit: "Jajajaajajajajajaajajajaaj ¡Claro! Jajajajajajaajajajjajajajajaaj Gracias a Dios que no soy de ese palo". Días atrás, Latorre había explotado de furia contra la periodista tras haber perdido el Martín Fierro: "Me parece fantástico que hayas ganado. Con esto, me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para la tele ni para ser panelista". Por el momento, Di Lenarda no salió a responderle a la "angelita" ofendida con su respuesta en el magazine de El Nueve.